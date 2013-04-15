ЕСПЧ определил, что задержание из-за нарушения порядка проведения митингов противоречит конвенции по правам человека — правозащитник

Киев. 15 апреля. УНИАН. Европейский суд по правам человека в своем решение по делу "Веренцов против Украины" определил, что задержание на основании статьи 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций" является нарушением европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Об этом председатель организации - члена Украинского Хельсинского союза по правам человека «Институт «Республика», эксперт Всеукраинской инициативы "За мирный протест!" Владимир Чемерис сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

"Европейский суд исследовал, существует ли в Украине закон, который бы определял порядок проведения митингов и демонстраций и установил, что такого закона нет. То есть это означает, что любые задержания украинских граждан во время митингов по статье 185-1 административного кодекса Украины являются нарушением статьи 11 Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул правозащитник.

По его словам, такое решение Европейский суд по правам человека вынес 11 апреля 2013 года, и если в течение 30 дней украинские власти не воспользуются своей возможностью обжаловать его, то, в соответствии со статьей 17 закона Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", который определяет решение Евросуда источником права в государстве, оно полностью вступит в силу.

В.Чемерис отметил, что после полного вступления в силу указанного решения ЕСПЧ правозащитные организации будут активно распространять его в судах для скорейшего информирования о нем судебную ветвь власти.

Он добавил, что данным решением Европейский суд определил, что задержание в государстве лиц на основании статьи 185-1 КУоАП является нарушением Конвенции по правам человека, кроме того, определил, что суды обязаны предоставить задержанным по делам об административных правонарушениях право на адвоката, на вызов свидетелей, а также время на ознакомление с делами.

По словам В.Чемериса, Европейский суд также призвал Украину реформировать законодательство в сфере обеспечения права на мирные собрания. Он констатировал, что Евросуд в своем решении отмечает, что в государстве нет единого мнения о применении указа Президиума Верховной Рады СССР от 28.07.1988 (который устанавливает разрешительный характер проведения мирных собраний и обязывает сообщать о них за 10 дней), кроме того, суд указывает на решение Киевского апелляционного административного суда от 16 апреля 2012 года, которым этот указ признан недействительным.

Правозащитник добавил, что в настоящее время в Украине нет закона, который бы регламентировал право граждан на мирные собрания, и инициатива "За мирный протест!" имеет предложения к парламенту о принятии соответствующего документа. Так, по его словам, инициатива предлагает отменить статью КУоАП 185-1, предоставить гражданам право обжаловать в апелляционном порядке решения о запрещении мирных собраний и внести изменения в закон "О местном самоуправлении", которые бы лишили органы местной власти возможности запрещать мирные собрания.

Вместе с тем В.Чемерис выразил обеспокоенность тем, что это решение Европейского суда власти могут использовать для того, чтобы снова внести на рассмотрение парламента изъятый законопроект №2450, какой ограничивал свободу мирных собраний в Украине.

Справка УНИАН. Алексей Веренцов 12 октября 2010 года организовал мирный пикет во Львове с целью привлечь внимание к коррупции в прокуратуре. Впоследствии Галицкий районный суд города признал его виновным по статье 185-1 КУоАП и назначил наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Отбыв наказание, А.Веренцов обжаловал решение в Апелляционном суде Львовской области, который жалобу отклонил.

11 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека обнародовал Решение по делу "Веренцов против Украины", в котором установил, что Государство Украина нарушила права гражданина, гарантированные статьями 11, 7, 6 европейской Конвенции по защите прав человека и основополагающих свобод. В связи с этим ЕСПЧ обязал Украину выплатить А.Веренцову 6 тыс. евро морального ущерба.