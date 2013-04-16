Международная федерация гимнастики аннулировала заявку сборной Украины - Дерюгина

Киев. 16 апреля. УНИАН. Президент Украинской федерации гимнастики Сергей Душин направил письмо в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием аннулировать заявку сборной Украины по художественной гимнастике на все международные соревнования под эгидой FIG, в том числе и на чемпионат мира, который в 2013 году состоится в Киеве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила президент Федерации гимнастики Украины Альбина Дерюгина.

На данный момент в Украине существуют две гимнастические федерации – ФГУ, развивающая художественную гимнастику и УФГ, которая отвечает за спортивную гимнастику, аэробику, акробатику и прыжки на батуте. Вместе с тем, ФГУ является коллективным членом УФГ с 2008 года, на основании равноправных отношений развития гимнастических видов спорта между ФГУ и УФГ.

Как заявила сегодня на пресс-конференции А.Дерюгина, конфликтная ситуация, возникшая с назначением президентом УФГ С.Душина, привела к тому, что на данный момент аннулирована заявка сборной Украины по художественной гимнастике на все официальные соревнования нынешнего сезона: «У нас возник конфликт интересов. Мы много говорили о том, что каждый вид гимнастики хочет большей самостоятельности, развития новых местных организаций, которые бы развивали данный вид спорта на местах. От нас же требовали написать заявление о вхождении в УФГ, что, исходя из политики нынешнего руководства организации, означало бы, что мы больше не можем развивать художественную гимнастику в регионах. Нам бы пришлось свернуть работу, о чем мы и слышать не хотим».

Более подробно о сути конфликта рассказала главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина: «С 16 февраля, момента, когда на пост президента УФГ был избран С.Душин, мы находимся в цейтноте. Мы постоянно конфликтуем с новым руководством УФГ. Вчера же, мы получили письмо от FIG, в котором нас уведомили о том, что аннулированы все заявки сборной Украины на этапы Кубка мира и чемпионат мира, который пройдет в 2013 году в Киеве. Последние сутки мы находимся в состоянии шока. Я только что побывала на приеме у министра спорта и молодежи Украины Равиля Сафиуллина. Мы вместе пытались дозвониться до С.Душина, но его телефон отключен. Где он и чем занимается в данный момент, мы не знаем. Тем не менее, с помощью Равиля Сафовича я смогла отправить заявку на ближайший этап Кубка мира. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем, я даже представить себе не могу».

Как отмечалось на пресс-конференции, заявки на этапы Кубка мира или чемпионат мира не требуют подписи президента федерации. Это можно сделать в онлайн-режиме на сайте FIG - достаточно просто знать логин и пароль. Неделю назад, по словам еще одного представителя ФГУ Лидии Виноградной, президент УФГ сменил логин и пароль, фактически узурпировав власть. Теперь представители ФГУ не могут не только отправить заявку, но и узнать любую другую информацию. В частности, касательно изменений в правилах художественной гимнастики.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по художественной гимнастике в 2013 году пройдет в Киеве с 28 августа по 1 сентября. В рамках подготовки к этому турниру представительницы сборной Украины успешно выступают на различных коммерческих и официальных стартах. В частности, на первом этапе Кубка мира в Тарту (Эстония) Анна Ризатдинова выиграла соревнования в многоборье – самом престижном виде соревновательной программы.