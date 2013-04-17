В случае принятия закона о такси стоимость проезда возрастет - эксперт

Киев. 17 апреля. УНИАН. Если законопроект "О перевозках на такси" будет принят, стоимость услуг такси возрастет, сообщил корреспонденту УНИАН сопредседатель общественной организации "Такси столицы" Денис Садоха.

"Если законопроект будет одобрен, то он однозначно приведет к повышению стоимости проезда в такси", - сказал Д.Садоха, отметив, что качество перевозок при этом вряд ли улучшится.

По его словам, сейчас проезд в такси у нелегальных перевозчиков стоит от 1,5 грн/км, при этом у перевозчиков, которые оборудовали свой автомобиль таксометром, стоимость проезда достигает 5-6 грн/км. Вместе с тем, Д.Садоха отметил, что наличие в автомобиле такси счетчика (таксометра) дает пассажиру возможность контроля за тем, сколько он проехал и сколько нужно заплатить.

Общественная организация "Такси столицы", по словам ее сопредседателя, выступает за "прозрачность" отрасли таксомоторных перевозок в столице.

"В первую очередь должен быть легальный перевозчик, который несет ответственность перед пассажиром, при этом информационно-диспетчерская служба не может навязывать ценовую политику перевозчикам - ее должны устанавливать перевозчики, исходя из реалий рынка: стоимость бензина, амортизация и т.д.", - пояснил Д.Садоха. При этом он отметил, что в данный момент рынок такси никак не урегулирован и, используя пробелы в законодательстве, «информационно-диспетчерские службы взяли на себя полномочия монополистов и регулировщиков рынка».

Д.Садоха также заявил, что общественные активисты намерены организовать и провести всеукраинскую акцию протеста водителей такси в случае принятия законопроекта.

«Мы организуем и проведем акцию протеста водителей такси, и заблокируем сотнями автомобилей такси центр Киева, правительственный квартал, а также областные центры Украины", - заявил он.

При этом глава Ассоциации профсоюзов автотранспортников Украины Андрей Корчинский отметил, что на сегодняшний день в Украине около 30 тыс. перевозчиков такси работают на едином налоге, имеют лицензию и лицензионные карточки, обеспечивая тем самым поступления в бюджет в размере 19 млн грн ежемесячно и более 200 млн грн ежегодно.

"Если будет введена система разрешений, предусмотренная в законопроекте, то эти поступления в бюджет прекратятся", - пояснил А.Корчинский.

По его словам, перевозчики уже сейчас встревожены тем, что "за их спинами" разрабатывается новый законопроект, который не предусматривает прозрачность системы разрешений на деятельность.

«Перевозчики не уверены в своем завтрашнем дне, поэтому если это будет продолжаться, то, начиная с мая, перевозчики готовы перестать платить деньги в местные бюджеты и использовать ту систему, которая действует на сегодняшний день", - заявил А.Корчинский, отметив, что разрабатываемый "кулуарно" закон не был обсужден ни с одной организацией-представителем рынка автоперевозок.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

Профсоюз таксистов Украины обратился к Мининфраструктуры с предложением объединить усилия власти, профессиональных и общественных организаций для ускорения разработки законодательства относительно таксомоторных перевозок.

Согласно проекту закона, вместо лицензий планируется ввести более конкретные и удобные документы: разрешение на автомобиль такси и разрешение на деятельность информационно-диспетчерской службы, которые будут выдаваться в местных разрешительных центрах. Эти разрешения будут предоставлять право работать на территории определенной административной единицы. Местные власти будут обязаны заботиться об организации стоянок такси. Кроме того, законодательно планируется закрепить такие обязательные признаки автомобиля такси, как размещение информации о тарифе, оборудование исправным таксометром, опознавательный фонарь на крыше автомобиля и т.п.

Справка УНИАН. 5 января 2013 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся государственного регулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства, которые наделяют Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекцию») полномочиями проверять лицензии и наказывать нелегальных таксистов. В результате таких проверок количество нелегальных таксистов в течение полугода может сократиться на 20-30%.