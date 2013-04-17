Бывший военный журналист заявляет, что ГПУ проверяет расходование средств в Минобороны во времена Гриценко

Киев. 17 апреля. УНИАН. Генеральная прокуратура Украины по материалам журналистского расследования деятельности министра обороны 2005-2007 лет Анатолия Гриценко открыла уголовное производство для проверки законности расходования 127,5 млн. грн при разработке программного продукта Минобороны «Калина», уничтожении 1,5 тыс. противоракетных зенитных комплексов (ПРЗК), а также при строительстве многоквартирного дома для военнослужащих по улице Бударина в Киеве.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил майор запаса, бывший военный журналист Игорь Рудич.

«Открыто уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 423, частью 2 статьи 364, частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса - это и по «Калине», и по дому на Бударина», - сказал И.Рудич.

По словам И.Рудича, во время «необоснованного уничтожения» 1,5 тысяч ПЗРК государству был нанесен материальный ущерб в более чем 100 млн. грн. Также он считает, что из бюджета страны было бесконтрольно выделено 127,5 млн. грн на разработку программного обеспечения Минобороны «Калина».

Кроме того, И.Рудич сообщил, что он и его команда уже завершили расследование незаконного, по его убеждению, отчуждения основных фондов военного санатория «Ялтинский», которое происходило в 2004-2005 годах, и направили по этому факту обращение в ГПУ. «В настоящее время санаторий фактически разворован «по кускам», из его огромного фонда остались лишь два корпуса, а имущество стоимостью свыше 49 млн грн незаконно перешло в собственность частных структур», - сказал он.

И.Рудич отметил, что занимался расследованиями деятельности руководителей Министерства обороны Украины еще с 1994 года. «Во времена (министра обороны Александра) Кузьмука тоже были сделки и, например, жилищные. Но после тех сделок военные получали жилье, а после сделок, во главе которых был Гриценко, мы не имеем результатов», - отметил он.

Он подчеркнул, что будет и в дальнейшем расследовать возможные нарушения в Минобороны во времена А.Гриценко.

УНИАН обратился за комментариями к А.Гриценко и в Генеральную прокуратуру.

В частности, А.Гриценко отверг упреки И.Рудича, подчеркнув, что участники пресс-конференции уже седьмой год обвиняют его в злоупотреблениях.