Продажи кондиционеров в Украине в 2013 году могут снизиться на 5-8% - до 350 тыс. штук - эксперт

Киев. 17 апреля. УНИАН. Объем продаж на рынке кондиционеров в Украине в текущем году по сравнению с 2012 годом может сократиться на 5-8% - до 350 тыс. штук.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил директор компании «Ликонд», крупнейшего дистрибьютора оборудования ТМ Daikin и ТМ Hoval, Владимир Степура.

Он отметил, что эксперты рынка также прогнозируют повышение цен на оборудование бытовой гаммы кондиционеров воздуха «низкого ценового сегмента» на некоторые торговые марки в первом полугодии.

«В 2013 году будет продолжаться борьба в среднеценовом сегменте между ведущими мировыми брендами, которые производят «бюджетные» инверторные модели, а также не инверторы с высокими коэффициентами ЕЕR/COP», - считает В.Степура.

Он подчеркнул, что в связи с ситуацией на рынке будет продолжаться перегруппировка сил среди операторов украинского кондиционерного рынка: уменьшится количество компаний дистрибьюторов, а также повысится вероятность смены брендов компаниями, и игроки на рынке продолжат искать пути увеличения рыночной доли.

При этом рентабельность кондиционерного бизнеса будет снижаться.

В 2013 году в структуре продаж кондиционерного рынка увеличится предложение инверторных моделей, что будет соответствовать общемировым тенденциям.

В.Степура подчеркнул, что в 2012 году продажи кондиционеров в мире сократились на 3% - до 100 млн шт., из них в Европе продажи составили 5,5 млн шт.

Он также отметил, что в ближайшие 10 лет объемы продаж кондиционеров в мире вырастут в 2 раза и составят 200 млн шт.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, директор компании «Ликонд» сообщил, что правильная система кондиционирования может стать альтернативой централизованному отоплению.

«Есть кондиционеры, предназначенные для Скандинавских стран, но они дороже стандартных, которые поставляются для рынка Украины, в 1,5 раза. Но это если мы говорим о бытовых кондиционерах», - отметил В.Степура.

При этом мультизональные системы кондиционирования (VRF-cистемы) могут выступить альтернативой централизованному отоплению в отоплении офисных помещений.

Справка УНИАН. Компания «Ликонд» (г. Киев) работает с 2001 года. Представляет полный спектр продукции японской корпорации Daikin: кондиционерное и холодильное оборудование всех видов, конфигурации и системы любой сложности - для жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения.

Компания также является официальным дистрибьютором в Украине климатического оборудования компании Hoval (Лихтенштейн).

«Ликонд» имеет дилерскую сеть объемом свыше 200 компаний.