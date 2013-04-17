Научные работники требуют дофинансировать минимальные научные потребности НАН на сумму 304 млн грн.

Киев. 17 апреля. УНИАН. Украинские научные работники требуют внести изменения в госбюджет по итогам первого квартала 2013 года и дофинансировать минимальные научные потребности Национальной академии наук на сумму 304 млн грн.

Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН председатель профсоюза НАН Украины Анатолий Широков.

По его словам, из отмеченной суммы 164 млн грн планируется направить на выплату заработной платы, 125 млн грн - на приобретение и ремонт оборудования и научных приборов.

А.Широков также отметил, что львиную долю расходов Академии составляет заработная плата работников, оплата стоимости коммунальных услуг и энергоносителей, на что сейчас направляется около 87% расходов. Он также отметил, что на сегодняшний день только 20-25% научных приборов и оборудование Академии отвечают требованиям современного эксперимента.

Как отметил А.Широков, из-за недофинансирования фонда заработной платы научным работникам придется на протяжении четырех-пяти месяцев перейти с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю.

По словам председателя профсоюза, недофинансирование научной отрасли ведет к свертыванию научных тем и опытных работ, что будет иметь непоправимые последствия для будущего развития Украинского государства.

В то же время, как отметил А.Широков, в условиях, когда НАН Украины живет в условиях хронического недофинансирования, правительство из года в год увеличивает расходы на Генеральную прокуратуру, финансирование которой за 2009-2013 года возросло на 231%, Службы безопасности Украины (возросло на 68%), Министерства внутренних дел (60%).

А.Широков также подчеркнул, что если власть не прислушивается к требованиям научных работников, они вынуждены будут прибегнуть к акциям протеста.

Как сообщалось, всего, по данным Академии, за счет средств общего фонда госбюджета общий объем финансирования Академии в 2013 роке должен составить 2 млрд 662 млн грн, что составляет лишь 68% бюджетного запроса Академии на этот год.