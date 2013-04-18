Amnesty International в Киеве представила доклад о подавлении гражданского общества в Беларуси

Киев. 18 апреля. УНИАН. Международная правозащитная организация Amnesty International в Киеве представила доклад "Что не разрешено - то запрещено: как подавляют гражданское общество в Беларуси" о ситуации с соблюдением права на свободу мирных собраний в этой стране.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила исследователь Amnesty International по Беларуси Хеза МакГилл.

"За последние 20 лет власть Беларуси значительным образом продавила все проявления гражданского общества путем лишения людей возможности выражать их взгляды, принимать участие в общественных дебатах и в конечном счете выступать в качестве органа контроля за властью", - отметила Х.МакГилл.

По ее словам, представители Amnesty International не смогли провести презентацию доклада в Беларуси, поскольку с 2003 года им отказывают в регистрации отделения в этой стране, а функционирование незарегистрированной организации в Беларуси является серьезным правонарушением, которое влечет за собой тяжелые последствия. Поэтому, как сообщила Х.МакГилл, Amnesty International вынуждена представлять доклад по Беларуси в Украине.

Она отметила, что в докладе Amnesty International анализирует законодательство, которое регулирует свободу мирных собраний и объединений, а также фиксирует факты нарушений этого права, с которыми столкнулись правозащитники, члены профсоюзов, экологические активисты и представители секс-меньшинств.

Так, по ее словам, люди, которые пытаются зарегистрировать в Беларуси независимые организации любого типа сталкиваются со строгим законодательством и чиновниками, которые совершают действия, направленные на недопущение регистрации новых гражданских институтов.

Х.МакГилл подчеркнула, что с 2000 года в Беларуси не была зарегистрирована ни одна новая политическая партия из-за суровых регистрационных требований, а члены независимых профсоюзов сталкиваются с дискриминацией на рабочих местах.

Кроме того, по ее словам, участников мирных протестов в Беларуси часто приговаривают к выплате штрафов или краткосрочным заключениям за нарушение закона о проведении массовых мероприятий или за мелкие правонарушения, даже такие как ругательство в публичном месте. Х.МакГилл подчеркнула, что закон выписан таким образом, чтобы максимально не допустить проведения массовых мероприятий.

"Организаторы акции должны сами оплачивать уборку территории, оплачивать действия милиции и скорой помощи", - прибавила эксперт.

Она также отметила, что в Беларуси маршем или протестом могут квалифицировать даже действия одного человека.

"Беларусь должна позволить своему народу свободно и без репрессий выражать свои взгляды. Белорусская власть должна пересмотреть все президентские указы и законы, которые касаются регистрации и деятельности неправительственных организаций, и обеспечить уважение права на свободу мирных собраний и объединений со стороны должностных лиц", - резюмировала правозащитник.

Х.МакГилл прибавила, что этот доклад в первую очередь адресован Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко и должностным лицам Европейского Союза.