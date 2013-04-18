"МАУ" заинтересована в дальнейшем развитии компании "ИнтерАвиа"

Киев. 18 апреля. УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заинтересована в дальнейшем развитии подконтрольной компании по наземному обслуживанию в аэропортах "ИнтерАвиа".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава наблюдательного совета авиакомпании "МАУ" Арон Майберг.

Он сообщил о серьезных долгосрочных планах относительно "ИнтерАвиа", которая ранее называлась "Свисспорт Украина" и по решению суда принадлежит "МАУ".

По словам А.Майберга, менеджменту компании были даны инструкции о проведении в ближайшее время презентации бизнес-плана.

"Мы будем настаивать на том, чтобы компания разработала долгосрочную стратегию развития, как минимум на 3-5 лет, и будем всячески способствовать тому, чтобы компания развивалась", - сказал глава набсовета. При этом он отметил, что "МАУ" не планирует напрямую вовлекаться в процесс управления этой компанией, поэтому рассматривает возможность нанять опытных, независимых, профессиональных директоров для управления "ИнтерАвиа". "Это один из возможных сценариев развития", - сказал А.Майберг.

При этом президент авиакомпании "МАУ" Юрий Мирошников отметил, что "МАУ" будет делать все для того, чтобы компания "ИнтерАвиа" работала на рынке Украины, развивалась и наращивала свои объемы, а также предоставляла услуги высокого качества не только "Международным авиалиниям Украины", но и другим авиакомпаниям в "Борисполе" и других аэропортах Украины.

"Международные авиалинии Украины» как акционер компании "ИнтерАвиа" заинтересованы в ее развитии, а также в сохранении высочайших стандартов качества, которые этой компании были всегда присущи", - сказал Ю.Мирошников.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, подтвердившего законность владения крупнейшей авиакомпанией страны "Международные авиалинии Украины" доли в размере 70,6% в компании по наземному обслуживанию в аэропортах "Свисспорт Украина".

Ранее этот пакет принадлежал швейцарской компании Swissport International (Свисспорт Интернешнл).

Это судебное решение позволяет МАУ получить полный контроль над "Свисспорт Украина".

Спор по вопросу контроля над компанией "Свисспорт Украина" продолжается уже несколько лет.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737, 2 самолетов Embraer-190, 3 самолетов Ан-148. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».