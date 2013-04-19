Католики призывают к диалогу киевлян, которые выступают против строительства церкви на Оболони

Киев. 19 апреля. УНИАН. Представители Римско-католической церкви призывают к диалогу жителей столичной Оболони, которые выступают против строительства церкви в их районе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил отец Франциск Ботвина.

По его словам, на сегодняшний день нет ни одного запрета на строительство римско-католического храма святого Франциска Ассизского в Оболонском районе города Киева, однако они сами решили приостановить строительство, чтобы разобраться с людьми. «Это наша добрая воля – приостановка, чтобы не форсировать неприятные события», - сказал он.

При этом он обратил внимание на то, что в Оболонском районе проживает более тысячи прихожан Римско-католической церкви, а церковь рассчитана на 200-250 человек, и размеры церкви будут составлять всего 30 х 15 кв. м. Также он опроверг, что эта церковь будет строиться вместо детской площадки, отметив, что площадка останется рядом, в 20 метрах.

Пресс-секретарь Ордена Меньших Братьев в Украине Патрик Олих рассказал, что в 2004 году католическая община св. Франциска получила в Оболонском районе г. Киева земельный участок под строительство храма, который в 2010 году перешел в постоянное пользование церкви. В 2011 году началось строительство, но из-за конфликта с жителями прилегающих домов строительство было приостановлено. 15 апреля 2013 года состоялась новая попытка начать строительство. Однако 16 апреля вечером во время вечерней молитвы на месте будущего храма св. Франциска Ассизского на Оболони верующие встретились с агрессивным поведением присутствующих там людей. «Римо-католики не отвечали на подобные провокационные действия и продолжали молиться», - отметил он. В этот же день, по его словам, произошло еще одно позорное событие – в сторону людей, которые просто молились, были произведены выстрелы, в результате чего были ранены сестры - монахини Розалия и Терезиана. Одна - в руку, другая - в лицо. П.Олих отметил, что благодаря теплой куртке у одной из монахинь просто остался кровоподтек на руке, что касается второй – Розалии - она получила травму лица и сегодня была прооперирована, поскольку в мягких тканях лица были обнаружены железные предметы.

«Факт направления любого оружия против людей не может и не должен считаться справедливым. Факт выстрелов мы считаем очевидным, что подтверждает заключение медицинского осмотра», - отметил он, обратившись к правоохранительным органам с просьбой защитить безопасность граждан и реагировать на подобные нарушения закона в рамках действующего законодательства Украины.

Также он сообщил, что 17 апреля было снесен забор, где проходило строительство храма.

Однако верующие не шли на конфликт с протестующими.

«Мы отвергаем любую форму насилия, словесного или физического. Мы хотим лишь защиты наших прав на собственное место культа, которое было нам предоставлено в соответствии с законодательством Украины», - сказал он. При этом П.Олих отметил, что в его церкви понимают чувства жителей прилегающих домов, в то же время нельзя презирать и права верующих. Поэтому урегулирование конфликта должно проходить исключительно в рамках закона и в атмосфере взаимного уважения.

«Поэтому вчера до ведома жителей была доведена информация о том, что большинство работ, связанных со строительством храма, приостановлено, с нашей стороны мы предложили создать группу из числа жителей, которые могли бы встретиться (с представителями церкви – УНИАН) и устранить все разногласия», - сказал он, отметив, что они предлагают провести такую встречу в субботу, 20 апреля. «Надеемся, что этот шаг поможет устранить все недоразумения», - сказал П.Олих.

«Считаю также необходимым подчеркнуть, что эта ситуация не имеет и не должна иметь религиозного, национального или политического характера», - подчеркнул он.