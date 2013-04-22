Винница и Борисполь стали лидерами всеукраинского рейтинга эффективности веб-сайтов городской власти

Киев. 22 апреля. УНИАН. Веб-порталы органов власти Борисполя (Киевская обл.) и Винницы признаны лучшими в рейтинге эффективности внедрения системы электронного управления в городах Украины, подготовленного Подольским агентством регионального развития (Винница), Ассоциацией органов местного самоуправления «Города электронного управления Украины» при содействии организации Transparency International Украина и представленного во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам организаторов, в рамках подготовки рейтинга анализировались официальные веб-сайты 100 городов, суммарная численность населения в которых превышает 20 млн человек. При этом во внимание принимались несколько основных факторов: уровень информационной наполненности, наличие инструментов обратной связи и он-лайн услуг, доступность и удобство для пользователя, оперативность обновления информацией.

«Только в 4 городах активно используются инструменты электронного правительства. Причем нет зависимости степени развития электронного правительства от размера города. Системы работают лучше как раз в маленьких городах, а не в больших, где выделяются куда как большие средства», - отметил в ходе презентации рейтинга исполнительный директор ОО «Подольское агентство регионального развития» Олег Левченко.

По его словам, несмотря на то, что почти треть населения Украины являются активными пользователями Интернет, власти большинства городов, вошедших в рейтинг, не воспринимают веб-сайты как средства общения с людьми и предоставления услуг. «Мы отстали в сфере внедрения элементов электронного управления минимум на 10 лет. А ведь активное использование таких элементов, по подсчетам экспертов, помогло бы сэкономить до 15 млн грн», - подчеркнул О.Левченко.

Вместе с тем, представитель Transparеncy international Украина Алексей Хмара отметил, что электронное управление – целиком оправданный инструмент. «Помимо доступности информации и организации прозрачного документооборота, электронное управление это еще и площадки для общения с чиновниками. И в этом смысле рейтинг важен не с точки зрения оценки, а с точки зрения понимая того, что внедрять системы электронного управления не только важно, но и не страшно. Люди это воспринимают быстро и с воодушевлением», - отметил А.Хмара.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Центра политических студий и аналитики, проведенному при поддержке USAID и Фонда «Відродження», только три области Украины – Одесская, Луганская и Ивано-Франковская – из 25 являются открытыми в части предоставления информации и проведении государственных закупок.

Вместе с тем, по версии Transparency International Украина, также проводившей рейтинг открытости государственных интернет-ресурсов при проведении государственных закупок, лидером стало госпредприятие НАЭК «Энергоатом». За ним следовали три городских совета из различных регионов – Ривненский, Броварской (Киевская обл.) и Севастопольский.