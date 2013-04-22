Украинская власть должна активизировать выполнение условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - эксперты

Киев. 22 апреля. УНИАН. Украинская власть должна активизировать выполнение условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом эксперты заявили на презентации в УНИАН первых выводов общественного мониторинга выполнения условий для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Директор Европейской программы Международного фонда "Відродження" Дмитрий Шульга отметил, что ведущие украинские независимые эксперты начали мониторинг выполнения Украиной определенных ЕС условий для подписания Соглашения об ассоциации, которое может быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре этого года.

Он напомнил, что на сегодняшний день для подписания соглашения Украина должна выполнить ряд условий.

"Вопросы подписания соглашения не решены и зависят от прогресса Украины в выполнении условий, которые выставил ЕС. Коротко их можно охарактеризовать как три "В": виборча реформа, вибіркове правосуддя і виконання реформ", - отметил Д.Шульга.

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый заметил, что никто, в том числе и Европейский Союз, не ожидает от Украины стопроцентного выполнения всех требований, но для подписания соглашения нужно, чтобы в ЕС увидели “решительные действия и ощутимый прогресс”, то есть тенденцию, положительную динамику и серьезность намерений Украины. В то же время, по его мнению, украинская власть начала терять темпы выполнения критериев ЕС.

"Сегодня общего понимания, что станет достаточным условием для подписания Соглашения об ассоциации, к сожалению, нет, то есть в некоторых вопросах говорится о тенденциях, в некоторых - о выполнении. И, в любом случае, Украина должна демонстрировать активное движение в достижении выполнения критериев...", - сказал В.Чалый.

Среди прочего он подчеркнул важность не только принятия законов, но и их имплементации, а также важность осуществления шагов по ликвидации выборочного правосудия в стране.

«Очевидно, что без выполнения… В критериях не звучит фамилия Юлии Тимошенко и необходимость выпустить ее из тюрьмы, в критериях говорится, что нужно остановить выборочное правосудие, а, во-вторых, решить проблему, которая содержалась во многих документах, и там были знаковыми два имени - Юрия Луценко и Юлии Тимошенко, по моему мнению, этот вопрос никуда не исчез. Если власть и Президент ожидают, что вопрос Ю.Тимошенко просто останется (нерешенным – УНИАН) навсегда - это абсолютно не так», - отметил эксперт.

Научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко отметил, что на сегодняшний день вопрос выполнения Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, находится на начальной стадии.

«Можно говорить, что почти по всем направлениям есть признаки попыток выполнения критериев, предложенных ЕС», - отметил он.

В частности, А.Сушко напомнил о направлении на экспертизу Венецианской комиссии законопроектов об исправлении недостатков, выявленных во время последних парламентских выборов, освобождение Ю.Луценко и тому подобное. При этом он заметил, что процесс выполнения некоторых критериев имеет имитационный характер, а относительно еще некоторых – лишь задекларированы намерения.

Эксперты отметили, что пока рано делать окончательные выводы, поскольку многие позиции украинское правительство запланировало выполнить в мае и июне. Потому подробнее о выполнении критериев можно будет говорить позже. В то же время они напомнили, что в Европе ожидают значительного процесса их выполнения уже в мае, июне.

В мониторинге отмечается, что в начале года украинская власть определила свои планы относительно выполнения условий ЕС. Так, 13 февраля Кабинет министров утвердил план первоочередных мер относительно интеграции Украины в ЕС; 22 февраля Верховная Рада приняла заявление о реализации евроинтеграционных стремлений Украины и заключении Соглашения об ассоциации с ЕС; 12 марта Президент издал указ о безотлагательных мерах по европейской интеграции Украины.

На сегодняшний день, по мнению экспертов, уже можно сделать первые выводы относительно процесса выполнения условий подписания Соглашения об ассоциации.

Они констатируют, что правительство начало определенное движение по всем сферам, но ни в одной из них еще нельзя говорить о достижении ощутимых результатов; не всегда планы власти полностью соответствуют заявленным ожиданиям ЕС (в частности, относительно реформы избирательного законодательства); существуют угрозы, которые могут свести на нет все другие положительные результаты (в частности, угрозы, связанные с законом о референдуме, новыми уголовными делами против представителей оппозиции); кроме принятия законов, нужно их выполнение, подкрепленное в т.ч. надлежащим финансированием из государственного бюджета (в частности, Национального превентивного механизма и системы бесплатной правовой помощи); не хватает прозрачности процесса: правительство ежемесячно информирует ЕС о принятых им мерах и состоянии выполнения условий подписания Соглашения, но не публикует эту важную для украинского общества информацию; усилилось сотрудничество на уровне экспертов между правительством и европейскими институтами, однако без привлечения экспертов из оппозиционных фракций и от гражданского общества; остаются проигнорированными предыдущие наработки экспертов общественных организаций (в частности, уже готовых проектов законов о прокуратуре и о судоустройстве и статусе судей, которые к тому же получили положительные заключения Венецианской комиссии).