Проект «Фокстрота» «Школа безопасности» - самый узнаваемый социальный проект среди потребителей в ритейле

В офисе Европейской Бизнес Ассоциации прошел круглый стол на тему «Что на полке? Витрина розничной торговли в Украине». Обсуждались основные тенденции рынка розничной торговли, ритейл глазами потребителей, уровень доверия и перспективы развития отрасли. Во время встречи были озвучены результаты репутационного исследования сферы розничной торговли в Украине, которое презентовала Елена Бондарчук, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами, InMind.

По оценке команды InMind, потребители считают розничную торговлю сильной, развитой и успешной отраслью, которая имеет большое значение для современной экономики. Самой важной составляющей репутации отрасли сетевой розничной торговли является качество услуг по продаже товаров.

Уровень знания о других сферах деятельности магазинов отрасли очень низкий среди опрошенных жителей городов – миллионников Украины. Но социальный проект торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – «Школа безопасности» является приятным исключением, так как демонстрирует наибольший уровень знания среди потребителей – 29%.

- Это значит, что проект «Школа безопасности» - действительно, эффективный инструмент решения социальной проблемы и формирования лояльности покупателей к бренду», - рассказала в своей презентации Елена Милованова, пресс-секретарь торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

Безопасность детей в быту является важной социальной проблемой, так как по данным Государственной службы статистики, 1016 детей погибли в 2011 году от несчастных случаев в непроизводственной сфере. Основными причинами несчастных случаев в быту статистика называет незнание правил поведения на воде, правил дорожного движения, противопожарной и электробезопасности. Поскольку «Фокстрот» – эксперт комфорта, в компании уверены, что «Комфортно там, где безопасно!» и с 2002 года реализуют собственный социальный проект – “Школа безопасности”, помогая государству в пропаганде правил безопасного поведения детей и реализовывая собственные акции – Уроки безопасности.

Социальные коммуникации «Фокстрота», которые способствуют решению проблемы:

• Это партнерство «Фокстрота» с Государственной службой Украины в чрезвычайных ситуациях в организации соревнований юных спасателей и дружин юных пожарных (ДЮП) – пропагандой пожарной безопасности занимаются около З0 тысяч школьников в Украине, их вниманием охвачено около 300 тысяч ровесников.

• Это партнерство «Фокстрота» с общественной организацией «Всекраинское детское движение «Школа безопасности» (около 7 тысяч первичных ячеек, кружков, секций, отделений в 24 областях, АР Крым, гг. Киеве и Севастополе, в инициативах ежегодно задействовано более 100 тысяч детей и молодых людей).

• Это партнерство “Фокстрота” с ГАИ МВД Украины во Всеукраинских соревнований команд КВН ЮИД (ежегодно задействованы около 100 тысяч юных инспекторов движения от районныз центров до финала игры в “Артеке” (финал).

Маркетинговая коммуникация:

• Это производство в 2011 - 2012 гг. собственного мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь!» от торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» в рамках социального проекта «Школа безопасности» - «Комфортно там, где безопасно!». Визуализация идеи пропаганды правил безопасности через мультсериал, «оживление» бренда.

• Выход мультсериала в торговую сеть «Фокстрот. Техника для дома»: сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 225 супермаркетах Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине.

• Демонстрация мультфильма дошкольникам и младшим школьникам через организацию специальных праздников - Уроков безопасности в Киеве и регионах (организаторы супермаркеты «Фокстрот. Техника для дома» и ГСЧС Украины в областях).

Обучающий мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» занял призовое место в конкурсе «Лучшее корпоративное медиа Украины-2012» в номинации «Корпоративный фильм», а также был признан лучшим в стратегической номинации «Отношения с потребителем» в рамках Национального конкурса бизнес-кейсов по корпоративной социальной ответственности-2012, организованного Центром «Развитие КСО».

И главное, по данным Государственной службы статистики, за 9 месяцев 2012 года количество детей, погибших от несчастных случаев, уменьшилось на 3,3% (в сравнении с аналогичным периодом 2011 года), что может свидетельствовать о социальной эффективности проекта «Фокстрот».

Справка: Социальный проект «Школа безопасности» инициирован Группой компаний «Фокстрот» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно!» Проект стартовал в 2002 году с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН юных инспекторов движения и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер* украинского ритейла бытовой техники и электроники - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Ведь безопасность детей в быту - важная социальная проблема: только в 2011 году в результате несчастных случаев погибли 1016 детей в Украине!

Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в более 200 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома »по всей Украине. В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожская область, Черновцы, Житомир и т.п.) проводятся детские праздники - «Уроки безопасности».

В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 від 11.10.2012).

Мультфильм находится в свободном доступе в интернете.

Поведение в супермаркете

Бытовая техника и дети,

Опасная вода

Действия ребенка при пожаре

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 08 апреля 2013 г. в Украине насчитывается 225 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 110 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет около 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2011-12 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012