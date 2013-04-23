Чистая прибыль ПАО «Internet Global Technology» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила в 2012 году 2,00 млн. грн., что в 15,6 раза больше показателя 2011 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Согласно опубликованному в прессе объявлению об общем собрании акционеров, запланированном на 24 апреля 2013 года, нераспределенная прибыль ПАО «Internet Global Technology» на 1 января 2013 года составила 2 млн. 116 тыс. грн.

Напомним, «Internet Global Technology» — первая украинская публичная IT-компания. Основными видами деятельности эмитента являются разработка программного обеспечения, ІТ-консалтинг и аутсорсинг, поддержка баз данных.