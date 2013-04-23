Украина победила на Чемпионате мира по стратегическому менеджменту Global Management Challenge 2012/2013

18 апреля в Бухаресте (Румыния) состоялся Суперфинал международного соревнования по стратегическому менеджменту Global Management Challenge 2012/2013. Победила команда студентов, участие которой в национальном чемпионате GMC обеспечила компания «Донбассэнерго». Церемонию награждения открыл президент Румынии Траян Бэсеску.





Остальные места распределились следующим образом: 2 место - Польша; 3 место – Китай; 4 место – Россия; 5 место – Эстония; 6 место – Словакия; 7 место – Франция; 8 место – Португалия.

Это уже вторая победа Украины на соревновании Global Management Challenge. Впервые, в сезоне 2009/2010 на Международном финале Чемпионата мира по стратегическому менеджменту, который проходил в городе Ханты-Мансийск (Россия), победу одержала украинская студенческая команда S.T.O.R.M.

Команда-победительница Чемпионата мира этого года состоит из студентов и аспирантов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а именно:

1. Головчук Дмитрий. 5 курс, магистерская программа «Корпоративные финансы».

2. Ткаченко Николай. 5 курс, магистерская программа «Риск-менеджмент и страхование».

3. Пасажко Тарас. Аспирант кафедры финансов.

4. Игнатюк Виталий. 4 курс, специальность: «Экономическая кибернетика».

5. Потапенко Илья. 5 курс, специальность: «Экономическая кибернетика».

Двое из пяти участников команды-победительницы – Тарас Пасажко и Илья Потапенко - в 2011 году в составе студенческой команды «Алхимия финансов» уже принимали участие в Международном Финале в Макао, где заняли седьмое место.

Финал Global Management Challenge 2014 состоится в городе Сочи, Россия.

Global Management Challenge (GMC) – самое масштабное международное соревнование по стратегическому менеджменту, в котором принимают участие более 400 000 менеджеров, топ-менеджеров и студентов из 40 стран мира. Основой GMC является компьютерная бизнес-симуляция по стратегическому менеджменту, которая отражает финансовую модель деятельности компании-производителя международного масштаба. Команды-участницы соревнуются за увеличение стоимости акции своей «виртуальной» компании. Участие в GMC – это уникальный опыт управления компанией в условиях, максимально приближенных к реальным, и подготовка менеджеров к конкуренции на глобальных рынках. Соревнование GMC проводится в Украине с 2006 года, с тех пор в нем приняло участие более 5000 менеджеров и топ-менеджеров, более 600 компаний.

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