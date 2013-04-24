Украину посещают ветераны NBA в рамках международного проекта “МОСТ” по улучшению международных взаимоотношений

Киев. 24 апреля. УНИАН. Сегодня в Киеве легендарные звезды американского баскетбола, члены команды «SportPower», ветераны NBA, среди которых в частности Пол Грант и Джеймс Бартолотта, Девид Вуд, Энтони Боннер, запустили международный неправительственный проект «МОСТ», который предусматривает развитие и улучшение отношений между Украиной и США. Визит звезд американского баскетбола в Украину проходит по инициативе аналитического издания The Kiev Times (Украина) и Фонда Духовной Дипломатии (США).

Об этом было сообщено на пресс-конференции в УНИАН, на которой председатель Фонда Духовной Дипломатии (США) Майкл Моргулис представил программу пребывания участников миссии в нашей стране и рассказал об истории международного проекта.

Он отметил, что основная идея концепции “Духовной дипломатии”, которая реализуется при поддержке популярных в США спортсменов, общественных и культурных деятелей, - преодоление конфликтов между странами и внутри стран с помощью духовных ценностей конфликтующих сторон. М.Моргулис сообщил, что концепция была начата Фондом после встречи с Михаилом Горбачевым в 1991 г.

По словам руководителя Фонда, ветераны NBA из команды «SportPower» уже побывали в 25 странах, развивая международные отношения.

“Мы встречались со многими лидерами стран по всему миру, что повлияло на гармонию отношений и внутри стран”, - подчеркнул М.Моргулис. В частности он сообщил, что участники проекта помогли освободить заключенных пастырей во Вьетнаме, которые пострадали “за веру”; в Хайфе в Израиле принимали участие в строительстве больницы; в Камбодже и Японии также помогали людям.

“И сегодня мы здесь для того, чтобы украинцы знали, что США — страна добрых и верующих людей, которые понимают их проблемы. У каждого из нас сердце преисполнено любви и веры в Бога. Мы здесь, чтобы показать большую улыбку “больших” дружеских людей”, - сказал М.Моргулис. При этом присутствующие на пресс-конференции баскетболисты встали со своих стульев, демонстрируя свой большой рост, и, улыбаясь, приветствовали представителей СМИ.

М.Моргулис отметил, что визит в Украину предусматривает много общения с молодежью. “Тинэйджеры не слушают своих родителей, но от игроков воспримут информацию, которая поможет им в дальнейшей жизни стать успешными. Есть наркотики и много других вредных искушений... Мы хотим донести: оставьте это и идите в спорт. Мы хотим направить энергию тинэйджеров, их ум и талант в нужном направлении. Расскажем как добиваться успеха”, - сказал он.

Как информировалось, в течение 23-28 апреля ветераны NBA планируют в частности встретиться с проектной группой и творцами баскетбольного стадиона, провести встречу со школьной баскетбольной командой, посетить детский дом в Святошино. Предусмотрено также, что баскетболисты ознакомятся с Киевом. Также во время визита будет проходить съемка документального фильма о пребывании делегации в Украине для показа на украинском и американском телевидении.

П.Грант выступая перед журналистами, обратил внимание, что многие люди вложили в него свои умения и силы перед тем, как он стал выдающимся спортсменом, и сейчас наступило время отдать то же другим, то есть нынешней молодежи. Он отметил, что именно благодаря спорту он стал известным, побывал во многих странах мира, встречался со многими людьми. Спортсмен уверен, что спорт может очень сильно влиять на молодежь, в частности, на их жизнь и взгляды.

Со своей стороны Э.Боннер подчеркнул важность веры, потому что именно это, по его словам, дает дополнительные силы в достижении цели. Спортсмены подчеркнули, что не обязательно заниматься именно баскетболом, нужно выбрать для себя свой спорт и в него направить энергию и способности, оставив все плохие привычки и зависимости. “И ваша карьера будет перерастать в то, что вы должны делать в этой жизни”, - уверен Э.Боннер.