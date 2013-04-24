В Украине начала деятельность благотворительная организация «Фонд содействия инициативам газеты «День»

Киев. 24 апреля. УНИАН. В Украине акцией по пополнению школьных библиотек начинает свою деятельность благотворительная организация «Фонд содействия инициативам газеты «День».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил писатель, общественный деятель, президент Фонда содействия инициативам газеты "День" Николай Гриценко.

«Мы являемся свидетелями уникальной инициативы общественности, когда люди, симпатики, читатели газеты «День», чувствуя, насколько важную миссию выполняет газета, насколько важные проекты она делает, организовались добровольно в такую благотворительную организацию для того, чтобы способствовать распространению инициатив газеты «День», поддерживать инициативы газеты «День» и распространять, таким образом, разумную среду в Украине» - сказал он.

В состав правления и наблюдательного совета фонда вошли известные ученые, общественные деятели и социологи. «Надеюсь, что фонд будет существовать очень долго, потому что он создан на добре, на добрых замыслах», - сказал Н.Гриценко и добавил, что фонд создает представительства во всех областях Украины.

Кроме того, он сообщил, что кроме других мероприятий, в мае фонд планирует проведение во дворе своего офиса художественного фестиваля, где соберутся мастера искусств и симпатики издания.

Как заметил директор ООО «Юридическая фирма «Добродии» Василий Кривобок, его организация будет поддерживать инициативы фонда, в частности, благотворительную акцию «Разумная Пасхальная корзина», которая начинается в рамках просветительского проекта «Книги библиотеки газеты «День» - украинским школам».

В рамках акции 45 школьным библиотекам в разных регионах Украины будут подарены наборы книг серии библиотеки газеты «День». В частности, «Сила мягкого знака», «Экстракты» и «Бронебойная публицистика».

В.Кривобок отметил, что редакцией были определены регионы, с которых начнется акция - Донецкая, Николаевская, Винницкая области и АР Крым.

Как отметил профессор, вице-президент Киево-Могилянской академии – председатель Наблюдательного совета Фонда содействия инициативам газеты "День" Владимир Панченко, газета много внимания уделяет всему, что касается украинской идентичности, культуры, исторической памяти и представления Украины в мире.

«Без решения этих вопросов мы вообще не сможем состояться как государство, как культурная нация, без решения этих вопросов мы не сможем быть интересны миру», - сказал он.

Таким образом, заметил В.Панченко, инициативы газеты в целом имеют гуманитарное направление. В частности, напомнил он, газета ежегодно устраивает собственную фотовыставку, которая начинается в Киеве, и затем проходит в городах Украины.

Также газета с участие главного редактора и профессоров проводит встречи с гражданами, в частности, со студентами.

Кроме того, отметил В.Панченко, газета занимается проблематикой вопроса исторической памяти. «Газета инициирует концентрацию внимания на каких-то важных исторических событиях или именах», - сказал он, напомнив, что, например, 2009 год был объявлен годом Ивана Мазепы.

В то же время, нынешний год объявлен годом Владимира Мономаха, и эту идею поддержали национальные творческие союзы журналистов, писателей, краеведов и художников. Результатами такой работы должны стать новые научные разработки, статьи и художественная выставка.

В.Панченко заметил, что возникла также инициатива проведения серии круглых столов в разных городах Украины на тему «Люди и деньги».

В свою очередь, писатель, исполнительный директор Лиги украинских меценатов Михаил Слабошпицкий отметил, что его организация также будет поддерживать газету «День» в ее инициативах. «Газета «День», по-видимому, единственное средство массовой информации, которая творит действительно еще "среду"», - сказал он.