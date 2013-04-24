С 9 по 12 мая в Украине состоится IV Международный исторический фестиваль «Средневековый Хотин»

С 9 по 12 мая в Украине состоится мегасобытие - IV Международный исторический фестиваль «Средневековый Хотин». В мероприятии, которое ежегодно проходит на территории Хотинской крепости (Черновицкая область), примут участие лучшие представители клубов исторической реконструкции и средневекового боя с Украины, России, Беларуси и Молдовы.

В прошлом году фестиваль собрал 20 тысяч реконструкторов, туристов и любителей активного отдыха. В этом году на «Средневековом Хотине» ожидается до 30 тысяч гостей. Ведь именно здесь можно окунуться в настоящую средневековую атмосферу, сфотографироваться с бойцами в аутентичных доспехах, научиться стрелять из лука и принять участие в интерактивных играх, подарив себе и своим близким увлекательное путешествие в прошлое.

Кроме зрелищных одиночных и массовых пеших боев, в этом году на фестивале впервые состоится крупнейший конный турнир «Битва Столиц» с участием всадников из Москвы, Санкт-Петербурга и Каменец-Подольского. Кроме того, зрители впервые увидят осаду крепости с применением аутентичного осадной техники, боями пехоты на стенах и укреплениях, лучниками и метательными машинами.





«Средневековой Хотин» - это интересный отдых для всей семьи. Купив билет, гости фестиваля смогут бесплатно принять участие в большинстве интерактивных игр и мастер-классов, которые будут ежедневно проходить на территории Хотинской крепости. Организаторы фестиваля подготовили для взрослых и детей более 15 захватывающих средневековых игр, например, «лапта», «охотники и зайцы», «разбей горшок», «гвоздь», «столбики», «деревянный конь», «тир метательного оружия». Мужчины смогут обучиться кузнечному мастерству, а женщины - ткацкому. Маленьким гостям фестиваля предложат посоревноваться на мягком оружии и даже осуществить осаду небольшой крепости, используя макеты настоящих катапульт.

В красивой старинной крепости расположатся исторические лагеря, в которых будут жить участники фестиваля. Быт лагерей будет воспроизведен согласно историческим реалиями: предметы ежедневного пользования, мебель, посуда и даже еда будут такими, к каким привыкли в походных лагерях наши предки. На территории фестиваля будут работать историческая ярмарка и средневековые таверны, оформленные в стиле рыцарской эпохи. Также гостей фестиваля ждут вечерние выступления фолк-коллективов и яркие фаер-шоу.

Гости фестиваля смогут окунуться в эпоху Средневековья и азартно поболеть за бойцов, которые будут соревноваться на ристалище. Фестиваль будет способствовать укреплению дружественных связей между странами, пропаганде здорового образа жизни и интереса к истории.

Фестиваль проходит при поддержке Молодежной общественной организации "Ассоциация Исторических Реконструкторов Средневековья". Подробнее смотрите на сайте hotinfest.com.ua.

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Видео с прошлогодних фестивалей Вы можете посмотреть на нашем канале YouTube: www.youtube.com/user/hotinfest/featured

Пресс-конференция организаторов и участников фестиваля планируется 9 мая в 13.00 на холме возле ристалища.



Аккредитация представителей СМИ обязательна и продлится до 8 мая 2013 г.

Контакты:

Руководитель пресс-центра фестиваля Татьяна Лебедь

Тел. 098-28-29-148

e-mail: tatiana.lebed@hmbia.com

skype: lebed.hmbia

Промо-ролик: