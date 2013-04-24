Одной из причин банкротства "АэроСвита" стало отсутствие господдержки – эксперт

Киев. 24 апреля. УНИАН. Отсутствие государственной поддержки стало одной из причин банкротства крупнейшей украинской авиакомпании "АэроСвит".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

"Два фактора – неблагоприятная бизнес-среда для развития авиаперевозок и пассивная позиция государства в отношении развития данного рынка", – пояснил причины банкротства авиакомпании В.Бутко, отметив при этом, что также негативное влияние оказали стагнация экономики, монополизм и высокие цены на авиатопливо.

По его словам, в Украине также очень низкая инвестиционная привлекательность из-за недостаточно прозрачного механизма назначения перелетов, поэтому у авиаперевозчиков отсутствует мотивация для улучшения услуг. При этом, по мнению В.Бутко, сами услуги "не дотягивают" до европейского уровня.

"Ситуация с "АэроСвитом" не является уникальной и не факт, что украинские перевозчики застрахованы от того, что она не повторится", – сказал эксперт, отметив, что государство не проявляет достаточной заинтересованности в развитии и поддержке данной отрасли.

Присутствовавший на пресс-конференции директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отметил, что из-за отсутствия государственной политики касательно отрасли авиаперевозок может исчезнуть и сама отрасль.

"Это может привести к потерям целого ряда бизнеса. А это тысячи рабочих мест и деньги, которые идут в бюджеты", – сказал он, отметив, что у регуляторных органов нет видения, как именно развивать отрасль, что, в свою очередь, привело к неизбежности банкротства крупнейшей авиакомпании Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

5 февраля 2012 года решением апелляционного хозяйственного суда Киева банкротство авиакомпании «АэроСвит» было приостановлено.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживала 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперировала флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использовала воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.