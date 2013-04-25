Климатический бренд NEOCLIMA сменил собственника, покупатель - британская компания Penpine LP

Переговоры по покупке бренда NEOCLIMA и всей интеллектуальной собственности, относящейся к нему, велись весь прошлый год. Сделка закрыта в начале 2013 года.

Покупатель, Инвестиционная Группа Penpine LP концентрируется на производстве и дистрибуции различной бытовой и климатической техники под собственными и международными OEM-брендами на собственных заводах, расположенных в странах Азии.

«Наша Компания активно развивается! – говорит исполнительный директор Penpine LP г-н Нейл Янг.- Мы хотели бы «зайти» на бурно развивающиеся рынки стран СНГ и нам бьл необходим бренд, который здесь уже хорошо известен и зарекомендовал себя с хорошей стороны перед игроками рынка и потребителями. Neoclima удовлетворяет всем этим требованиям. Продукция выпускаемая под этим брендом хорошо продается, она сочетает в себе низкие цены с высоким качеством, именно то, чем мы сильны. Недавняя победа в конкурсе Бренд года 2012 в Украине прямое тому подтверждение. Наша цель – адаптировать линейку Neoclima, где это возможно, для производства на собственных производственных мощностях компании или наших партнеров. Так, уже начат перенос заказов на производство кондиционерного оборудования на заводы японского производителя Hitachi, к середине года также будут доступны мультизональные кондиционеры Neoclima, произведенные там же. Это позволит повысить объемы продаж продукции, ведь Hitachi пользуется особым доверием и уважением среди покупателей во всем мире! Задача – дать дополнительный импульс к развитию бренда Neoclima в странах СНГ, Восточной и Центральной Европы.

Что касается дистрибуции NEOCLIMA, то в Украине ближайшие 3 года представлять продукцию бренда будет компания «ОПТИМ». В ОПТИМ работает профессиональная команда, у них есть много партнеров и большая сеть собственных филиалов»,– отметил г-н Янг.

Думается, это качественно новый виток в эволюции бренда NEOCLIMA! Мы же уверены в успехе продукции у украинского потребителя, о которой покупатели справедливо говорят: «NEOCLIMA – это высокий уровень качества и надёжности за разумные деньги!»