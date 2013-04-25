7-27 мая в Украине пройдут мероприятия в рамках Дней Европы

Киев. 25 апреля. УНИАН. С 7 по 27 мая пройдут мероприятия в рамках кампании «Дни Европы в Украине - 2013».

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор проекта «Дни Европы в Украине - 2013» Евгения Олейник.

По ее словам, как и в предыдущие годы, будут действовать еврокварталы, проводиться европарады, в специальных палатках можно будет получить информацию о европейских ценностях, о Евросоюзе.

Она сообщила, что еврокварталы и европарады в 19 регионах Украины запланированы на 18 мая.

Как сказала Е.Олейник, в этом году «мы сделали акцент на содержательной части, то есть мы ввели два новых компонента - показ документальных фильмов о правах человека и веб-конференции с экспертами в сфере европейских стандартов».

По ее словам, 15 регионов Украины выразили желание показать такие фильмы.

Е.Олейник отметила, что «фильмы предоставлены режиссерами непосредственно, их нет в сети Интернет, фильмы содержательны, и после показа фильмов происходит их обсуждение». По ее словам, в показах некоторых фильмов выразили желание принять участие непосредственно режиссеры. Это, в частности, авторы фильмов «Открытый доступ» (будет показан в Чернигове и Черновцах) и «Когда-нибудь мы станем счастливыми».

Как сказала Е.Олейник, будут проведены две веб-конференции -15 и 22 мая. Первая из них - на тему: «Обеспечение доступности социальных услуг для людей с ограниченными возможностями».

Она отметила, что особенностью этой веб-конференции является то, что эксперт будет рассказывать “об определенном позитивном опыте и стран Евросоюза, и в собственной практической деятельности”.

По ее словам, вторая веб-конференция пройдет 22 мая, и будет касаться выгод и потерь от возможного присоединения Украины к Таможенному союзу и Соглашению об ассоциации с ЕС. К этой веб-конференции “присоединятся Черновцы, Сумы, Черкассы, Хмельницкий, Николаев и, возможно, другие города”, - сказала Е.Олейник.

В свою очередь председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко назвал позитивным “то, что в Украине существует добрая традиция отмечать в такие теплые весенние Дни Европы в Украине”.

По его словам, в этом году такое празднование будет иметь “важное, даже символическое значение”, поскольку в этом году, “возможно, состоится или, по пессимистическому сценарию, не состоится подписание Соглашения об ассоциации с ЕС”.

“Если такое подписание состоится, то Украину как никогда за последние более чем 20 лет это приблизит к Европе, и поэтому нужно в сознании украинских граждан создать общественное мнение, чтобы сторонников евроинтеграции было значительно больше, потому что более трети граждан Украины еще не определились относительно будущего Украины”, - отметил он.

А.Черненко выразил надежду, что в рамках Дней Европы в Украине удастся максимально эффективно рассказать украинцам о преимуществах европейской перспективы.

Как отметил программный директор фестиваля документального кино о правах человека DocuDays Геннадий Кофман, в этом году на фестивале будут не просто демонстрироваться фильмы о правах человека, но и состоятся широкие дискуссии по этим вопросам. По его словам, очень важно то, что “у нас достаточно большая украинская программа”.

Председатель общества “Украинский народный дом в Черновцах” Владимир Старик сообщил, что анонсы обо всех мероприятиях будут размещены на портале Сети центров европейской информации Украины - http:||ukrcei.org//

По его словам, нынешняя пресс-конференция состоялась при поддержке международного фонда “Возрождение”, который профинансировал и проведение “Дней Европы в Украине - 2013” в 19 регионах страны.