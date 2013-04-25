Киев. 25 апреля. УНИАН. Израиль просит Украину ратифицировать соглашение о социальном обеспечении.

Об этом заместитель иностранных дел Израиля Зеев Элькин заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Сегодня в ходе переговоров с украинской стороной обсуждался вопрос о ратификации украинской стороной соглашения относительно социального обеспечения... Израиль ожидает ратификации этого соглашения в правительстве Украины", - сказал он.

З.Элькин отметил, что около 500 тыс. выходцев из Украины, особенно ветераны войны, ждут вступления в силу этого соглашения.

"Для них это очень важно не столько финансово, сколько символически. Поэтому от ветеранов войны ко мне было много обращений, чтобы мы ускорили этот процесс с украинской стороны... Мы надеемся, что правительство и Верховная Рада Украины сделают все, чтобы как можно быстрее ратифицировать это соглашение", - добавил заместитель иностранных дел Израиля.