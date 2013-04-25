Израиль ценит взвешенную позицию Украины на международной арене - замглавы МИД

Киев. 25 апреля. УНИАН. Израиль ценит взвешенную позицию Украины на международной арене.

Об этом заместитель иностранных дел Израиля Зеев Элькин заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя результаты встреч с украинскими должностными лицами.

"Естественно, мы обменивались мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Украина и Израиль часто похожим образом видят ситуацию, и в Израиле Украина воспринимается как один из ближайших союзников и партнеров. Мы ценим взвешенную украинскую позицию на международной арене", - заявил З.Элькин.

По его словам, двусторонние отношения Украины и Израиля остаются теплыми.