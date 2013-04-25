Израиль ценит взвешенную позицию Украины на международной арене - замглавы МИД
13:08, 25 апреля 2013Последние события
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Киев. 25 апреля. УНИАН. Израиль ценит взвешенную позицию Украины на международной арене.
Об этом заместитель иностранных дел Израиля Зеев Элькин заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя результаты встреч с украинскими должностными лицами.
"Естественно, мы обменивались мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Украина и Израиль часто похожим образом видят ситуацию, и в Израиле Украина воспринимается как один из ближайших союзников и партнеров. Мы ценим взвешенную украинскую позицию на международной арене", - заявил З.Элькин.
По его словам, двусторонние отношения Украины и Израиля остаются теплыми.
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