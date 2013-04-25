Украинские пациенты смогут защищать свое право на здоровье, руководствуясь нормами Европейской социальной хартии - эксперт

Киев. 25 апреля. УНИАН. Украинские пациенты смогут защищать свое право на здоровье, руководствуясь нормами Европейской социальной хартии.

Об этом заявил президент Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк на пресс-конференции в УНИАН на тему “Право на охрану здоровья – обязательство Украины перед Европой. Как помочь Украине лечить своих граждан?”.

По его словам, Европейская социальная хартия ратифицирована Украиной и является «очень серьезным инструментом, в котором записаны социальные и экономические права граждан Украины».

«Для нас - пациентов важнее всего то, что Социальная хартия содержит статью 11 - «Право на охрану здоровья». В ней говорится, что государство обязывается самостоятельно или в сотрудничестве с гражданами и частными организациями принимать соответствующие меры для того, чтобы устранить причины слабого здоровья. Второе: обеспечить деятельность конститутивно-просветительских служб, которые бы способствовали улучшению здоровья и повышению личной ответственности в вопросах здоровья. Третье: предотвращать эпидемические, эндемические и другие заболевания и несчастные случаи», - сказал В.Сердюк.

Он отметил, что эти пункты, которые стали частью «нашего внутреннего законодательства», являются обязательными, как и каждый закон, к выполнению.

«К сожалению, украинское законодательство очень часто не выполняется. В 2013 году Министерство финансов дало предельные показатели бюджету для здравоохранения – всего 19,5% от потребности. У нас недофинансируются основные терапевтические направления – сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, гемофилия, вообще не финансируется гепатит», - подчеркнул В.Сердюк.

По его словам, «выполнение Европейской социальной хартии – часть законодательства», а также в документе записано обязательство Государства Украина отчитываться о выполнении хартии.

«Впервые в истории Украины наши эксперты использовали этот механизм, чтобы повлиять на обязательство государства. Государство Украина представила 4 января официально опубликованный отчет о выполнении Социальной хартии, в том числе статьи 11. Этот отчет был нами проанализирован и написан соответствующий комментарий. Он официально неделю назад принят к рассмотрению в Европейский социальный комитет, который проанализирует этот, - пятый - отчет Украины, сравнит с первым отчетом о здравоохранении и направит рекомендации, что нужно сделать Государству Украина. Эти рекомендации являются обязательными для выполнения. Это очень важно, что у нас появляется такой рычаг влияния, давления на правительство Украины в выполнении того, что оно пообещало, того, что очень нужно для нашего государства», - сказал В.Сердюк.

По его словам, система здравоохранения Украины находится «в плачевном состоянии, что объясняется тем, что не хватает денег, ресурсов».

«Мы должны переформатировать приоритеты на то, чтобы ресурсов больше расходовалось на здравоохранение. Есть четкое указание Совета Европы о том, что финансирование здравоохранения должно быть не меньше, чем в среднем по Европе. Это около 7%», - сказал В.Сердюк.

Он выразил надежду, что Совет Европы даст рекомендации Украине повысить финансирование здравоохранения вдвое.

«Даже то, что финансируется, абсолютно не отвечает потребностям. Например, сердечно-сосудистые заболевания финансируются на 27%, сахарный диабет – на 67%. Лучше всего финансируется иммунопрофилактика, более-менее неплохо – гемофилия, вообще не финансируется лечение вирусных гепатитов», - подчеркнул В.Сердюк.