В Киеве при поддержке КГГА пройдет Международный форум инвестиций и инноваций с участием представителей более 40 стран

Киев. 25 апреля. УНИАН. 15-17 мая в Киеве при поддержке Киевской городской государственной администрации пройдет Международный форум инвестиций и инноваций, участниками которого станут представители деловых кругов 40 стран мира, включая Украину.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Европейской экономической палаты по торговле, коммерции и промышленности в Украине (EEIG), выступающей организатором форума, Станислав Григорский.

«Более 40 стран подтвердили участие в этом форуме. Мы представим множество проектов сотрудничества, отобранных заранее на жесткой конкурсной основе. Мы уверены, что форум объединит усилия бизнеса и власти на пути улучшения имиджа нашей страны», - отметил С.Григорский.

В свою очередь, глава попечительского совета EEIG Игорь Дидковский, также принимавший участие в пресс-конференции, отметил, что форум станет не инкубатором идей, а реальной площадкой, куда потенциальные инвесторы и носители ноу-хау придут и заключат контракт. «Форум открывает сотрудничество, которое не ограничено в пространстве и времени. Направлений для совместной работы – множество: от аграрной сферы до проектов в информационной отрасли. Формально, мы поработаем три дня, но на самом деле это будет только начало», - подчеркнул И.Дидковский.

По его словам, сегодня Украину многие воспринимают как страну индустриального типа развития. «Но мы покажем дух нашей земли, наши возможности – от IT-технологий до проектов в образовании, в космосе, до уникальных заводов, о которых даже не все украинцы знают», - сообщил И.Дидковский

Вместе с тем, еще один участник пресс-конференции, советник главы КГГА Александр Мазурчак, выразил уверенность, что подобные форумы должны сделать Киев гаванью для множества компаний и фирм. «Участие в таком форуме в значительной степени станет полезным для экономики страны и Киева в частности. Такие проекты увеличивают наши бюджеты и наши возможности», - подчеркнул А.Мазурчак.

Справка УНИАН. Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности - международная неправительственная организация, зарегистрированная в форме «Европейской группы по экономическим интересам» в 1998 году. Ее цели – общая поддержка политических, экономических, социальных и экологических интересов правительства стран ЕС в рамках частного сектора.