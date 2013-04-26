Олег Калашников: "Георгиевская ленточка 2013» -гражданское противодействие фашизации страны"

26 апреля 2013 стартовала Международная героико-патриотическая акция «Георгиевская ленточка 2013», которая продлится в Украине до 19 мая.

На пресс-конференции в УНИАН лидер «Общевоинского союза Украины» Олег Калашников отметил, что в год 68-й годовщины Победы над фашизмом в условиях современной Украины это героико-патриотическая акция, постоянным официальным партнером которой выступает Союз, позволила создать и утвердить еще один современный символ Победы - георгиевскую ленту.

"Георгиевская лента - это современный символ Победы над фашизмом. Для нас, настоящих патриотов Украины, георгиевская лента - это еще одно напоминание о том, что историческую правду мы никогда не позволим предать забвению. Мы не позволим забыть о том, кто и какой ценой победил в самой страшной войне прошлого века. Для нас это еще одна возможность утвердительно заявить, чьими наследниками мы остаемся, кем и чем мы должны гордиться, память о ком обязаны беречь", - акцентировал О. Калашников.

В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что реинкарнация фашизма происходит не только в некоторых регионах мира, в том числе и в Европе, где существует необходимость крупного капитала в новых сырьевых ресурсах и дешевой рабочей силы из восточноевропейских территорий, но и в нашей Великой Украины , и происходит это с чудовищными по своей стремительностью темпами.



Народный депутат Украины пятого созыва и полковник военной разведки подчеркнул, что в мире существуют определенные круги, которые активно поддерживают возрождение фашистских традиций, точнее - традицию ненависти по отношению героической истории советского народа, победившего фашизм, и русскому народу, как со стороны соседей (Прибалтика , Румыния) так и сбоку братских народов. При взгляде на Прибалтику и Румынию - там, где только стоит поднять вопрос национализма, безусловно сразу наталкиваемся на нацизм. Необходимо признать, что фашизм - это авторитарный национализм, имеющий в себе расизм, антисемитизм, антикоммунизм, охраняет корпоративно-сословную версию мелкобуржуазного капитализма. А в организационном плане располагает еще и милитаристскую партию, вооруженные партийные отряды и харизматического лидера.

"Сегодня в Украине это узнается в заявлениях политического объединения, которое попало в Верховную Раду Украины, и использует лозунги, направленные на мощное шовинистическое восхваление собственной нации, которой угрожают инородцы, подвергают жесткой и, порой, необоснованной критике имеющиеся элементы современного общества и открыто противятся смешению народов и рас, что, по их мнению, несет угрозу национальной идентичности", - заметил О. Калашников.

О. Калашников подчеркнул, что героизация нацизма и фашизация страны несут в себе смертельную угрозу для украинского общества.