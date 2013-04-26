«Укрпошті» не удалось монополизировать рынок почтовых доставок

Итоги проведения круглого стола «Относительно возможной монополизации рынка услуг почтовой связи, в связи с внесением изменений в Закон Украины «О почтовой связи» в Антимонопольном комитете Украины.



Вопрос регулирования почтовой отрасли вот уже длительное время остается актуальным и продолжает активно обсуждаться в бизнес-сообществе. И это не удивительно, поскольку он напрямую влияет на рынок почтовой доставки писем, прессы, посылок и счетов. Необдуманным регулированием отрасли обеспокоены не только операторы почтовой связи, но и крупные корпоративные отправители, которые на сегодняшний день генерируют около 90% всего почтового потока страны.

Последние несколько лет рынок почтовых услуг в Украине стремительно развивается, необходимость в предоставлении качественных услуг доставки растет с каждым днем. «Сравнительно недавно в нашей стране появилась конкуренция на рынке почтовых услуг, выросли новые сегменты рынка, активно развивается интернет-торговля. На сегодняшний день один почтовый оператор, даже самый крупный, не в силах решить задачи по оперативной и качественной доставке, которых требует рынок. Поэтому крайне важным фактором является наличие выбора», - такое мнение выразил Валентин Калашник, президент Украинской ассоциации директ маркетинга.

Ситуацией, которая сложилась на рынке почтовых услуг, очень обеспокоен также Антимонопольный комитет Украины, по инициативе которого 23 апреля 2013 года состоялся круглый стол «Относительно возможной монополизации рынка услуг почтовой связи, в связи с внесением изменений в Закон Украины «О почтовой связи». Основной целью данного диалога стало обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины касательно развития сферы почтовой связи», опубликованного Министерством инфраструктуры Украины 28 ноября 2012 года (http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_50/30600.html).

Антимонопольный комитет Украины выразил свою позицию против усиления монополии на рынке почтовых услуг, выразил поддержку в развитии добросовестной конкуренции и недопущении предоставления привилегированного положения одному из участников рынка.

В частности, Комитетом установлено, что разработчиком законопроекта предлагается внести изменения в статью 15 Закона Украины «О почтовой связи», которой определены особенности деятельности национального оператора почтовой связи, и расширить исключительные полномочия национального оператора почтовой связи (Укрпочты).

Так, согласно действующему Закону Украины «О почтовой связи» национальный оператор почтовой связи (Укрпочта) имеет исключительное право на пересылку простых писем массой до 50 грамм и простых почтовых карточек.

В то же время, разработчиком законопроекта предлагается расширить такие полномочия. В частности, предлагается установить, что «пересылки письменных сообщений и документов весом до 50 граммов, не вложенные в почтовый конверт; доставку адресатам заказных писем массой до 50 граммов; пересылки заказных писем, если обязательность направления их адресату установлена законодательством; доставку печатных периодических изданий».

На сегодняшний день услуги, предлагаемые закрепить за национальным оператором как его исключительные полномочия, предоставляются многими операторами почтовой связи, которые работают в Украине. При этом Комитетом установлено, что обеспечение указанных исключительных полномочий национального почтового оператора будет осуществляться в виде административной ответственности (внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях) и прямого запрета, установленного проектом Закона Украины «О почтовой связи».

На основании вышеуказанного Антимонопольный комитет Украины выразил мнение, что расширение перечня исключительных прав национального оператора на другие виды письменной корреспонденции может привести к негативным последствиям, а именно:

- недопущения других субъектов хозяйствования - операторов почтовой связи на рынок предоставления услуг почтовой связи в области пересылки письменной корреспонденции;

- ограничения деятельности издательств, пользующихся услугами пересылки и доставки печатных изданий, предоставляемых другим субъектам хозяйствования.

Изменения в статью 23 Закона Украины «О почтовой связи» также направлены на обеспечение монопольного положения национального оператора почтовой связи и недопущения конкуренции на рынке почтовых отправлений. В частности, согласно предложенным изменениям, «Работники национального оператора, которые осуществляют доставку письменной корреспонденции, печатных изданий и сообщений о поступлении регистрируемых почтовых отправлений, имеют исключительное право на вложения почтовых отправлений в абонентские почтовые шкафы (абонентские почтовые ящики)».

Внесение таких изменений нарушают принципы развития услуг почтовой связи на территории Украины и не отвечают почтовой Директиве Европейского Союза, в соответствии с которой предполагается полное открытие почтового рынка для конкуренции всеми государствами членами. Таким образом, предложенные изменения создают условия для полного устранения конкуренции на рынках предоставления услуг почтовой связи.

Также являются антиконкурентными предложенные разработчиком проекта закона изменения в статью 233 Таможенного кодекса Украины «Общие правила перемещения (пересылки) международных почтовых и экспресс-отправлений через таможенную границу Украины», согласно которой места международного почтового обмена определяться исключительно национальным оператором почтовой связи, а НЕ операторами почтовой связи, как это предусмотрено в действующей редакции статьи 233 Таможенного кодекса.

При таких условиях, Антимонопольным комитетом Украины не были согласованы предложенные Министерством инфраструктуры Украины изменения в Закон Украины «О почтовой связи» и было предложено разработчику этого проекта его доработать с целью недопущения какого-либо ограничения конкуренции на рынке.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРЗИ) поддержала позицию Антимонопольного комитета Украины и высказала мнение, что указанные изменения ведут к сдерживанию конкуренции на рынке почтовых услуг, ухудшению качества предоставления почтовых услуг, увеличению их стоимости и ухудшению прав потребителей. «Законопроект в предложенной редакции предполагает явное усиление монополии государственного оператора почтовой связи и нуждается в доработке» - заявила Татьяна Иевлева, заместитель директора Департамента экономического анализа – начальник отдела статистики НКРЗИ.

В тоже время, представители Министерства инфраструктуры Украины и национального оператора почтовой связи «Укрпочта» согласились с тем фактом, что первая редакция законопроекта требует значительных доработок, и поэтому сегодня они принимают участие в динамичном обсуждении данного вопроса.

В активном диалоге принял участие также Александр Дяченко, начальник юридического департамента Украинской ассоциации издателей периодической прессы. Александр высказал мнение, что обсуждаемый законопроект ведет к монополизации доставки печатной прессы - газет и журналов – что в результате является опосредованным контролем государства через государственное предприятие. «Основной аргумент разработчиков законопроекта – это убыточность работы национального оператора почтовой связи. Именно поэтому УАИПП просит разработчиков законопроекта обнародовать информацию о системе доставки прессы по подписке для того, чтобы выяснить, что именно мешает национальному оператору быть конкурентоспособным, и какие недостатки законодательства препятствуют его эффективной работе. Разработка данного законопроекта должна осуществляться с учетом реальных проблем с участием представителей отрасли» - сообщил Александр.

В результате круглого стола были озвучены основные вопросы: допуск всех участников рынка к универсальным услугам; качество предоставляемых услуг Укрпочтой; доставка всей корреспонденции в самые отдаленные точки Украины («последняя миля» – прим. ред.). Исходя из высказанных замечаний и рекомендаций, глава Антимонопольного комитета Украины Василий Иванович Цушко рекомендовал Министерству инфраструктуры Украины совместно с Укрпочтой доработать законопроект, адаптировать его в соответствии с почтовой Директивой ЕС. Участникам рынка была высказана рекомендация предоставить копии письменных предложений по гармонизации законодательства о почтовой связи.

Подводя итоги круглого стола, В. Цушко высказал мнение, что Антимонопольный комитет готов предпринять все меры, которыми его наделил закон, для обеспечения добросовестной конкуренции на рынке почтовых услуг Украины, и обеспечения контроля условий для развития более эффективной инфраструктуры, эффективного рынка почтовой логистики, который станет драйвером для более интенсивного роста дистанционной торговли.

