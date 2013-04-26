Пятерка за социалку!

Социальный проект «Школа безопасности» высоко оценили эксперты 7-го Национального фестиваля социальной рекламы.

25 апреля 2013 г. в Киеве 7-й Национальный фестиваль социальной рекламы® (НФСР) подвел итоги. 1 место в номинации «Рекламно-коммерческие проекты с социальной составляющей» заняла торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома», которая с 2012 года реализует социальный проект «Школа безопасности». Эксперты присудили высокую оценку кульминации проекта – выходу мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь», созданного совместно со специалистами ГСЧС Украины для пропаганды правил безопасного поведения для дошкольников и младших школьников.

Всего на фестиваль было подано 343 работы, из которых 38 попали в шорт-лист. В жюри работали состоявшиеся в сфере рекламы специалисты, лидеры рекламного и пиар-рынка Украины, а так же представители социально-ответственного бизнеса и благотворительных организаций. Возглавил команду рефери исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник.



Эксперты рассматривали работы в нескольких номинациях – «Комплексные социально-коммуникационные проекты», «Рекламно-некоммерческие проекты», «Рекламно-коммерческие проекты с социальной составляющей», «Социальная аудиореклама», «Социальная видеореклама», «Социальная печатная реклама».

Организаторы и члены жюри единогласно согласились, что уровень работ заметно возрос – в этом году был представлен целый ряд интересных кампаний, где социальная реклама является частью социального проекта.

В свою очередь, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям настроена на развитие подобных социальных проектов и в дальнейшем, - говорит руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Бородина. - Профилактика и разъяснительная работа, в частности, среди детей - одна из приоритетных задач, которые сегодня стоят перед Службой. Мы рады, что наше взаимодействие успешно, а главное, приносит реальные результаты.

- Такая высокая оценка нашей совместной социальной работы с ГСЧС профессионалами рекламной отрасли говорит о том, что мы на верном пути. И уже в этом году «Фокстрот» создаст пятую серию успешного мультсериала, из которой дети в игровой форме получат жизненно важные советы, - поделилась дальнейшими планами Елена Милованова, pr-менеджер торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

По данным Государственной службы статистики, за 9 месяцев 2012 года количество детей, погибших от несчастных случаев, уменьшилось на 3,3% (в сравнении с аналогичным периодом 2011 года).

Пресс-служба социального проекта «Школа безопасности».





Дополнительная информация к пресс релизу «Пятерка за социалку»!

Мнения членов жюри:

- В моем оценочном листе максимальное число баллов набрал социальный проект «Школа безопасности» от «Фокстрота» и ГСЧС Украины, это достойная работа уровня победителя с реальной социальной проблемой высокой смертности детей от несачстных случаев и высокой эффективностью, поздравляю! - поделился мнением член жюри Сергей Сошинский, председатель международного благотворительного фонда «Здоровье Украинского Народа».

- «Фокстрот» уже был в числе лидеров НФСР, когда в 2003 году победил с социальным проектом «Большое серце маленькой жизни» по проблеме адаптации детей-сирот в социум, - сказал Евгенйий Ромат, организатор НФСР, ученый-практик, известный специалист в области маркетинга и рекламы, профессор, академик Академии экономических наук, автор учебника «Реклама», дважды ставшая лауреатом рейтинга «200 лучших учебников СНГ». - Я рад, что бизнес остался на тех же позициях лидера - успешного на рынке и весомого в обществе, и представил новую достойную работу на фестиваль социальной рекламы.



Обучающий мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» занял призовое место в конкурсе «Лучшее корпоративное медиа Украины-2012» в номинации «Корпоративный фильм», а также был признан лучшим в стратегической номинации «Отношения с потребителем» в рамках Национального конкурса бизнес-кейсов по корпоративной социальной ответственности-2012, организованного Центром «Развитие КСО».

Справка:

Социальный проект «Школа безопасности» инициирован Группой компаний «Фокстрот» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно!» Проект стартовал в 2002 году с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН юных инспекторов движения и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер* украинского ритейла бытовой техники и электроники - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Ведь безопасность детей в быту - важная социальная проблема: только в 2011 году в результате несчастных случаев погибли 1016 детей в Украине!

Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в более 200 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома »по всей Украине. В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожская область, Черновцы, Житомир и т.п.) проводятся детские праздники - «Уроки безопасности».



В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 від 11.10.2012).

Мультфильм находится в свободном доступе в интернете.

http://www.youtube.com/watch?v=FgLhpT9p0u0 - Поведение в супермаркете,

http://www.youtube.com/watch?v=q5s3RTvYbWE - Бытовая техника и дети,

http://www.youtube.com/watch?v=xwzKBLyo4vw - Опасная вода,

http://www.youtube.com/watch?v=bRezik8LHtA&feature=channel&list=UL - Действия ребёнка при пожаре.

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 08 апреля 2013 г. в Украине насчитывается 225 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 110 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет около 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2011-12 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012