24 апреля прошла самая крупная IТ-конференция Восточной Европы - iForum

В этом году iForum посетило свыше 7 тысяч участников. На конференции разместили свои стенды более 50 крупнейших украинских и мировых интернет- компаний, а также было представлено большое количество отечественных стартапов. iForum собрал топовых деятелей IT, среди которых такие фигуры, как Антон Носик (SUP), Игорь Ашманов (АиП), Дмитрий Шоломко (Google-Украина), Катерина Костерева (Terrasoft). А также - такие креаоры, как Никита Зельцер (Caramba TV) и Алексей Амётов (Look At Me).

Форум традиционно отражает тенденции развития Сети за прошедший год и задает векторы развития на будущий. iForum 2013 не стал исключением

Электронная коммерция, мобильные приложения и рынок медиа – главные тренды iForum 2013. Трендовыми были также темы свободы и ограничений в интернете.

Основной поток конференции – Интернет-бизнес в этом году получился футуристическим и очень насыщенным. Игорь Ашманов рассказывал об информационной независимости стран, Александр Ольшанский о прорывных трендах ближайших 10 лет — Bitcoin, 3D печать, беспилотные автомобили, Алексей Мась - о мобильных платформах. «Демократия или ограничения? - вот основной посыл текущего потока философии на iForum», - отметил А. Мась, ведущий бизнес-потока. Антон Носик традиционно провоцировал интернет-общественность.

Как всегда, на 100% был заполнен поток интернет-рекламы. Ведущий потока Евгений Шевченко отметил стабильность интереса участников и увеличение количества слушателей.

На технологическом потоке поднимались темы облачных технологий, высоконагруженных систем и "мобильной" разработки, - обозначил тренды будущего развития Сергей Корж, ведущий потока.

Глава оргкомитета А Ольшанский отметил, что изменение формата iForum пошло на пользу конференции, и в следующем году оргкомитет будет двигаться в том же направлении. «Приглашаю всех желающих в оргкомитет iForum-2014. Давайте все вместе сделаем нашу конференцию еще больше и еще лучше», - подытожил он.

Справочная информация

Форум интернет-деятелей (iForum) — самая большая оффлайн-конференция в Украине. Форум является общественным движением, созданным группой энтузиастов, и посвящен проблемам развития Интернета. Проходит ежегодно в апреле, начиная с 2009 года. В 2011 количество участников — 3743 человек — было сочтено рекордным для профильных оффлайн-мероприятий Уанета, в результате чего iForum был признан Национальным реестром рекордов самой большой конференцией в Украине. В 2012 году его посетили 5 576 человек.