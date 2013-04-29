Трансцендентальная медитация способна снижать артериальное давление - медики

Киев. 29 мая. УНИАН. Трансцендентальная медитация (ТМ) способна снижать артериальное давление.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН доктор медицины, эксперт Махариши Аюрведы Игорь Продан.

По его словам, на сегодняшней день проблема повышенного давления не решена.

“С помощью этого вида медитации можно нейтрализовать стресс. Доказано, что 80% всех болезней, в частности и сердечно-сосудистые, связаны со стрессом. Стимуляция трансцендентального уровня сознания приводит к тому, что стрессы мгновенно начинают нейтрализоваться. Как результат - нормализация давления, улучшение кровообращения... Интеллект из возбужденного, стрессового состояния переходит в более конструктивную форму”, - сказал И.Продан.

Он отметил, что ТМ отличается от других видов медитации и других подходов к здоровью тем, что она является “легкой, простой, не требует усилий, не связана с концентрациями и визуализациями”.

По словам И.Продана, ТМ способна защищать нервную систему от новых стрессов.

По словам генерального секретаря Европейской ассоциации аюрведической медицины, генерального директора клиники Махариши Аюрведы (г. Бад Эмс, Германия) Лотара Пирца, 26% людей в мире страдают от повышенного артериального давления, оно является также причиной 13,5% всех случаев смертей.

“Половина всех инфарктов связана с повышенным давлением. Это очень большая проблема для людей в мире. У 90% население есть риск заболеть болезнями, вызванными повышенным давлением. Сегодня мы презентуем природный подход, который помогает снизить давление без побочных эффектов“, - сказал Л.Пирц.

В свою очередь, международный директор Украинского отделения Фонда Дэвида Линча Кингси Брукс отметил, что американская ассоциация сердечно-сосудистых болезней сделала заявление о том, что “клинически доказано - ТМ может снижать артериальное давление”.

“Альтернативные виды лечения, которые включают в себя трансцендентальную медитацию, они рекомендованы для использования в лечебных планах для людей с повышенным артериальным давлением. Простая техника, не нуждающаяся в усилиях, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Практика ТМ не имеет побочных эффектов, какие мы можем наблюдать при применении лекарственных препаратов”, - отметил К.Брукс.