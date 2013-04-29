В этом году в рамках Дня меланомы бесплатно смогут обследоваться жители 30 городов Украины

Киев. 29 апреля. УНИАН. В этом году благотворительный проект доктора медицинских наук, генерального директора Института дерматологии и косметологии Ольги Богомолец, в рамках Дня меланомы, который состоится 17 мая, охватит 30 городов Украины.

Об этом О.Богомолец как координатор программы «Евромеланома» в Украине сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она напомнила, что проект реализуется с 2008 года, а впервые День меланомы был организован 21 мая 2009 года в Киеве. Позже рамки проекта расширились другими городами Украины. В частности, в прошлом году День меланомы прошел уже в 28 городах, специалисты осмотрели более 4,5 тысяч лиц. За время реализации проекта (2009-2012 годы) бесплатный осмотр прошли более 10 тысяч украинцев.

Как сообщила О.Богомолец, в этом году прием граждан будут вести более 100 врачей-дерматологов. Сейчас ведется запись на бесплатный осмотр (телефон 0800-50-15-08). Позвонив по телефону на этот номер, человек сможет узнать, где ближайший пункт осмотра, и получить другие ответы на интересующие его вопросы.

О.Богомолец отметила важность своевременного выявления меланомы и начала лечения, поскольку на поздних стадиях заболевания, когда метастазы меланомы поражают много органов, преобладает высокая смертность - 95%.

Также врач сообщила, что в этом году с целью охвата как можно большего количества людей профилактическими осмотрами начато сотрудничество с представителями бизнеса. Так, при поддержке ОО «Стоп меланома» на одном из крупнейших столичных предприятий - АО «Оболонь» - была проведена информационная программа по заболеванию меланомой и организован осмотр работников непосредственно на предприятии бригадами специалистов, подготовленными Институтом дерматологии и косметологии.

Как сообщила О.Богомолец, при реализации проекта используется разработанная институтом и запатентованная модель дистанционной диагностики родинки, которая доказала свою почти 100% эффективность на практике.

На «Оболони» было обследовано около 2,5 тысяч человек, обнаружены 72 пациента, которым проведен дополнительный осмотр и даны рекомендации в случае подтверждения риска заболевания.

О.Богомолец выразила надежду, что это начинание поддержат другие крупные предприятия Украины.

«Для этого не нужно больших рекламных бюджетов для PR-компаний в построении позитивного имиджа - настоящая забота лучше любых рекламных средств», - считает она.

Председатель наблюдательного совета АО "Оболонь" Сергей Блощаневич, в свою очередь, сообщил, что были обследованы работники только столичного производства, а в дальнейшем планируется организовать обследование работников филиалов “Оболони” в регионах.

Он сказал, что также будет рекомендовать руководителям других предприятий принять участие в проекте и быть социально ответственными.