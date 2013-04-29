Житель Киева требует от депутата Арьева извинений за инцидент в супермаркете

Киев. 29 апреля, УНИАН. Житель Киева Сергей Ионов требует от народного депутата Владимира Арьева (фракция «Батькивщина») извинений за инцидент в супермаркете.

Об этом С.Ионов сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 6 апреля около 22.00 в супермаркете Delight на Оболони произошел инцидент с участием В.Арьева, который «в грубой и оскорбительной форме требовал от девушки-кассира разговаривать с ним на украинском языке».

С.Ионов рассказал, что был в магазине со своим малолетним сыном и услышал оскорбления в адрес девушки, вступился за нее, но в ответ В.Арьев сказал ему: «Езжай на свой Донбасс» и при этом якобы нецензурно выражался.

Как сказал С.Ионов, после этой истории он обратился за помощью к народному депутату Вадиму Колесниченко (фракция Партии регионов), поскольку тот был одним из авторов языкового закона.

По словам киявлянина, в ответ В.Арьев перевел всю эту ситуацию в политическую плоскость и «назвал меня колесниченковским фашистом».

С.Ионов подчеркнул, что хочет публичных извинений В.Арьева при участии журналистов за оскорбления в его адрес.

На уточняющий вопрос журналистов, обращался ли он в суд для защиты своей чести и достоинства, он ответил отрицательно: «Мне хотелось, чтобы он извинился». При этом С.Ионов добавил, что к нему приходил участковый милиционер, поскольку по запросу народного депутата В.Колесниченко расследуется эта ситуация.

«Я не хочу лезть в эту политическую игру. Я в ней не был участником, я стал невольным участником каких-то политических войн», - подчеркнул С.Ионов.

На неоднократые уточнения журналистов, почему же он, если у него есть свидетели оскорблений, все же не обращается в суд, С.Ионов заявил: «Если вы хотите, то я завтра могу пойти и написать заявление». «Давайте, я это сделаю, а вы проследите за ходом событий», - добавил он.

Как сказал С.Ионов, на пресс-конференции должна была присутствовать кассир супермаркета, но она заболела.

В пресс-конференции принимал участие бывший сотрудник службы охраны супермаркета Дмитрий Савицкий, который сказал, что история С.Ионов действительно имела место. На уточняющие вопросы журналистов, не связано ли его увольнение с этим инцидентом, Д.Савицкий не дал точного ответа, лишь подчеркнув: «Я написал заявление по собственному желанию».