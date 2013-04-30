Нешуточный апрель для «Школы безопасности» "Фокстрота"

В двух городах Украины - в Николаеве и Донецке - сделал остановку социальный проект «Фокстрота». «Школа безопасности» стала еще системнее, ведь дети разных возрастов одинаково успешно учат правила безопасности и с помощью КВНа, и вместе с героями мультипликацонного сериала «Фокс и Трот спешат на помощь»

Безопасность детей в быту является важной социальной проблемой, так как по данным Государственной службы статистики 816 детей погибли за 9 месяцев 2012 года от несчастных случаев в непроизводственной сфере. Основными причинами беды статистика называет незнание правил дорожного движения, правил поведения на воде, основ противопожарной и электробезопасности.



Поскольку «Фокстрот» – эксперт комфорта, в компании уверены, что «Комфортно там, где безопасно!» и с 2002 года реализуют собственный социальный проект – “Школа безопасности”, помогая государству в пропаганде правил безопасного поведения детей.



В 2013 году собственный социальный проект «Фокстрота» - «Школа безопасности» вышел на новый уровень «2 в 1», объединив в одну систему социальную работу с юными украинцами разных возрастов. Новшество опробовали в апреле 2013 года в Николаеве (16 и 17 апреля) и в Донецке (25 и 26 апреля). Организаторы объединили 2 формы работы с детьми, когда в одном городе одновременно говорят о правилах безопасности с малышами – на детских праздниках «Урок безопасности» и со старшеклассниками – на КВНах юных инспекторов движения.



Как учили маленьких и взрослых правилам безопасности в Николаеве через местный телеканал узнали и, возможно, взяли на вооружение взрослые Николаева. На Уроке безопасности «Фокстрот» показал малышам 4 серию собственного мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь. Пожар», а лисичка Фокс наградила победителей викторин и конкурсов. Удивились дети файер-шоу от ТУ ГСЧС в Николаевской области, демонстрации мод и параду спасательной техники. Был и серьезный разговор с настоящим спасателем, Константином Шпилевым, спасшим во время аварии на аттракционе 7-летнего ребенка. Был даже небольшой концерт – выступление дружины юных пожарных ( ДЮП) «Отважные сердца» общеобразовательной школы №54 м.





А на следующий день, 17 апреля, «Фокстрот» стал членом жюри в отборочных играх КВН-юных инспекторов движения южного региона страны, которые стартовали в Николаеве. Выступая, старшеклассники из 5 областей Украины – Николаевской, Одесской, Херсонской, АР Крым и Севастоополя показывали зрителям и жюри визитку «Живи по правилам»; разминку «ГАИ-новости» и музыкальный конкурс «Перекресток семи дорог». 1 место и путевку на финал в «Артек» заняла команда КВН-ЮИД из Николаева, но выиграли в этой игре все зрители, насмеявшись и повторив правила безопасного поведения на дороге.



«Школа безопасности» в новом формате продолжилась 25 апреля в Донецке, где правила безопасности сначала повторили малыши – во время Урока безопасности на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ ГСЧС в Донецкой области. Здесь также развлекали детей лисичка Фокс, старшеклассник и будущий спасатель Олег вместе с дружиной юных пожарных «Последний Герой» из школы № 53 г.Макеевки.

А уже на следующий день - 26 апреля КВН-ЮИД в Донецке, где соревновались команды из Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей «Фокстрот» поощрил тех старшеклассников, кто правила дорожной безопасности знает и пропагандирует, а над незнанием ровесников - смеется! Даже кричалка болельщиков команды «Смешная сплошная» из г. Снежное «кричала» сама за себя: «Самая смешная – донецкая «Сплошная!».

Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» также позаботилась о тех школьниках, которые не смогли поучаствовать в праздниках, поэтому организаторы передали в школы Николаевской и Донецкой области по 2000 листовок «При пожаре действуй правильно!» и ДВД-диски с мультсериалом «Фокс и Трот спешат на помощь».



Результатом организаторы остались довольны – и в Николаеве, и в Донецке более 1,5 тыс детей одновременно повторили правила безопасности в формате, максимально удобном для запоминания. О том, как получилось совместить две формы работы с детьми по пропаганде правил безопасности, организаторы говорят: помогло сильное желание изменить страшную статистику в Украине и уверенность, что детей необходимо учить, пока они маленькие.

- Необходимо общаться с детьми на тему безопасности с раннего возраста, и тут успешен формат обучения вместе с мультипликационные герои, ну а незнание правил в старшем возрасте становится предметом разговора на языке КВН, - говорит исполнительный директор сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник. – Мы верим, что такая система общения с детьми разного возраста максимально результативна в пропаганде комфортной и безопасной жизни нашего общества.



По данным Государственной службы статистики, за 9 месяцев 2012 года количество детей, погибших от несчастных случаев, уменьшилось на 3,3% (в сравнении с аналогичным периодом 2011 года). Это может свидетельствовать о социальной эффективности тех форм работы, которые государство и его партнеры используют, пропагандируя правила безопасности среди детей..

Справка: Социальный проект «Школа безопасности» инициирован Группой компаний «Фокстрот» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно!». Проект стартовал в 2002 году с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН юных инспекторов движения и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер* украинского ритейла бытовой техники и электроники - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 225 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 від 11.10.2012). В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожье изапорожская область, Черновцы, Житомир, Николаев ) были проведены детские праздники - «Уроки безопасности» В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.



Мультфильм находится в свободном доступе в интернете.

http://www.youtube.com/watch?v=FgLhpT9p0u0 - Поведение в супермаркете,

http://www.youtube.com/watch?v=q5s3RTvYbWE - Бытовая техника и дети,

http://www.youtube.com/watch?v=xwzKBLyo4vw - Опасная вода,

http://www.youtube.com/watch?v=bRezik8LHtA&feature=channel&list=UL - Действия ребенка при пожаре.



Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 29 апреля 2013 г. в Украине насчитывается 225 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 110 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет около 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2011-12 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.