Предприниматели Киевщины намерены поддержать инициативу по снижению единого соцвзноса ярмаркой мастеров

Киев. 30 апреля. УНИАН. Предприниматели г.Белая Церковь (Киевская обл.) выступают за инициативу по снижению единого социального взноса до 15% и намерены провести ярмарку мастеров в поддержку этой инициативы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила глава союза мелких предпринимателей Белой Церкви Людмила Яценко.

«Пока будут блокировать трибуны, пока власть не будет слышать друг друга, категория предпринимателей может превратиться в экс-предпринимателей, - отметила Л.Яценко. - Если мы не можем снижать единый взнос, то давайте хотя бы найдем новые возможности для развития и роста».

Она сообщила, что такой возможностью может стать идея проведения в Белой Церкви ярмарки мастеров «Юрьевская ярмарка» – аналогичной Сорочинской ярмарке. Готовящееся мероприятие, по словам Л.Яценко, может стать не только площадкой для встречи украинских предпринимателей и потребителей их продукции, но и объектом туристической инфраструктуры края, привлекательной как для рядовых граждан, так и для потенциальных инвесторов.

По мнению директора проекта «Юрьевская ярмарка» Светланы Шаль, речь идет о создании хорошего туристического проекта этнонационального направления. «Мы хотим максимально собственными средствами реализовать уникальный проект, который является социальным. Сорочинская ярмарка – это коммерческий проект, на который выделяются средства. Мы средств не просим, мы своими силами попытаемся восстановить добрые традиции нашего», - отметила С.Шаль и добавила, что одновременно предприниматели рассчитывают на внимание к их проблемам. В том числе, к проблеме снижения единого социального взноса, который на сегодняшний день является одним из наиболее высоких и представляет собой существенный барьер на пути легализации работы бизнеса и выплат заработной платы.

Как сообщал УНИАН, в начале года первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявлял, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. Согласно действующему законодательству, отчисления в различные фонды, включая Пенсионный, составляют 42% от фонда оплаты труда.

В марте министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что правительство не отказывается от идеи снизить ставку единого социального взноса до 15%, но при условии наличия компенсационных механизмов, дабы не создавать дефицита бюджета Пенсионного фонда.

В марте Пенсионный фонд Украины потерял функцию сбора единого социального взноса, которая отдана в сферу ответственности Министерства доходов и сборов Украины.