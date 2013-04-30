После вступления в силу решения ЕСПЧ защита Тимошенко имеет все основания обжаловать приговор по газовому делу – Теличенко

Киев. 30 апреля. УНИАН. После вступления в силу сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека, которым признаны незаконность и политическая мотивированность ареста экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, ее защита имеет все основания обжаловать приговор по газовому делу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила бывший представитель Ю.Тимошенко в ЕСПЧ Валентина Теличенко.

“Поскольку судья Киреев - один и тот же судья, решение которого Европейский суд признал политически мотивированным при применении ареста к Тимошенко, то мы имеем все юридические основания поставить под сомнение и приговор по делу, поскольку его выносил тот же политически мотивированный судья... Это дает основания защите Тимошенко обращаться в Высший специализированный суд о необходимости пересмотра (газового дела) в Верховном Суде Украины”, - сказала она, заметив, что если этот приговор будет отменен Верховным Судом, то он сам должен принять решение об освобождении Ю.Тимошенко из-под стражи.

В.Теличенко отметила, что решение ЕСПЧ вступает в силу через три месяца, если на протяжении этого времени со стороны Государства Украина не будут поданы апелляции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей нежели, те, что установлены Конвенцией.

Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релиза, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было произволом, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.