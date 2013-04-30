Теличенко надеется, что украинской власти хватит мужества принять решение ЕСПЧ относительно Тимошенко, и не подавать апелляции

Киев. 30 апреля. УНИАН. Бывший представитель экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека Валентина Теличенко надеется, что у власти Украины хватит мужества воспринять как должное сегодняшнее решение ЕСПЧ относительно незаконности и политической мотивированности ареста Ю.Тимошенко, и не подавать апелляции.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила бывший представитель Ю.Тимошенко в ЕСПЧ Валентина Теличенко.

“Если наше правительство хочет остаться с достоинством, оно должно принять это решение суда, поэтому хорошим тоном было бы согласиться с ним”, - сказала она. Иначе, отметила она, то есть если будет подана апелляция, ее рассмотрение состоится приблизительно в октябре.

“Я думаю, что апелляция украинского правительства, если она будет, также не будет удовлетворена по делу Тимошенко, как и по делу Луценко”, - отметила она.

В то же время, адвокат выразила надежду, что в случае освобождения Ю.Тимошенко из-под стражи, украинская Фемида не будет больше выносить в отношении Ю.Тимошенко других судебных решений и брать ее под стражу.

В то же время В.Теличенко допустила, что в Украине можно пересчитать законные основания, но нельзя пересчитать незаконные.

Вместе с тем она заметила, что, обращаясь в ЕСПЧ, ни Ю.Тимошенко, ни Ю.Луценко не преследовали каких-то корыстных мотивов получить несколько тысяч евро компенсации за нарушение их прав, а пытались доказать, что их аресты были политически мотивированы.

“То есть карман государства Украина в этой ситуации не пострадал, поскольку суд не принимал решения об уплате компенсации Тимошенко, и это правильное было решение”, - отметила В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский суд по правам человека признал, что предыдущее задержание Ю.Тимошенко было своевольным и политически мотивированным.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека относительно предыдущего задержания Ю.Тимошенко.