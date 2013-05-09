Победа советского народа в Великой Отечественной войне - историческое событие, которое избавило мир от «коричневой чумы» и гарантировало человечеству свободное развитие.



Празднование в этом году 68-й годовщины Великой Победы представителями институтов гражданского общества в Украине - это, прежде всего, стремление истинных патриотов страны не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, потомками кого мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

Великий советский народ не жалел ни сил, ни труда во имя победы над фашизмом.

Сегодня лозунг «Гордимся Великой Победой!» требует от каждого честного человека встать на защиту будущего нашего Отечества.



Участники торжеств обратились с призывами об объединении перед имеющейся угрозой возрождения фашизма и необходимостью взять ответственность за судьбу страны на себя. Полностью обанкротившиеся представители маргинальной оппозиции используют фашизацию Украины, как инструмент своей политики. Общественность страны призывает дать решительный отпор циничным и наглым попыткам исказить историческую правду, отбелить и героизировать военных преступников и их сторонников.

Представители институтов гражданского общества никогда не допустят популяризации в Украине откровенно фашистской идеологии и открыто осуждают действия тех политических сил, которые исповедуют нацистские принципы расовой нетерпимости, межконфессиональной и межнациональной вражды, чем нарушают конституционные права граждан, унижающие их честь и достоинство по территориальным («не там родился »), языковыми (" не на том языке общаются ») и электоральными (« не за тех голосуют ») признакам.



Участники митинга, как потомки Великой Победы, убедительно заявили, что никогда не дадут чтобы страну, будто ржавчина, разъедала ползучая эпидемия современной «коричневой чумы», а на политической карте Украины появились рассадники человеконенавистнической идеологии.



Гражданское общество осознает свою ответственность за судьбу страны и будущих поколений, и вместе, шаг за шагом, продолжает строить сильную и процветающую Украину, которая заботится о благосостояния граждан и, безусловно, займет достойное место в европейском и мировом сообществе.



Послужим Отечеству вместе!