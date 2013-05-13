Кредитный рейтинг ТАСКОМБАНКа повышен до уровня uaBBB+

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «ТАСКОМБАНК» до уровня uaBBB+. Агентство также повысило долгосрочный кредитный рейтинг выпусков именных процентных необеспеченных облигаций банка (серии В, С) на общую сумму 200 млн грн с уровня uaВВВ до уровня uaВВВ+. Прогноз рейтингов – стабильный.

Уровень uaВВВ означает достаточную кредитоспособность в сравнении с другими украинскими заемщиками и долговыми инструментами, а прогноз «стабильный» указывает, что на текущий момент нет предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Знак «+» обозначает промежуточную категорию рейтинга.

«Увеличение кредитного рейтинга банка свидетельствует об эффективности выбранной стратегии развития, которая направлена на повышение финансовой устойчивости банка и системное управление рисками. Для нас важно обеспечивать финансовую стабильность нашим клиентам и партнерам», – подчеркнула Людмила Карелина, заместитель Председателя Правления АО «ТАСКОМБАНК».

Для обновления рейтинга агентство использовало финансовую отчетность АО «ТАСКОМБАНК» за 2011-12 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

АО «ТАСКОМБАНК»

• АО «ТАСКОМБАНК» было основано в 1989 году, в 2004 банк присоединился к финансово-промышленной группе «ТАС», с 2011 занимает лидирующие позиции в 4-й группе банков по классификации НБУ.

• АО «ТАСКОМБАНК» имеет полную лицензию НБУ № 84 от 25.10.2011 на проведение банковских операций на внутреннем и международном финансовых рынках.

• По состоянию на 01.01.2013 активы банка составляют 2 275,6 млн грн, кредитно-инвестиционный портфель – 1 754,2 млн грн, чистая прибыль Банка составила 26,2 млн грн.