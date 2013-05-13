Претендент в мэры Василькова Попович призывает Королевскую опровергнуть в суде его принадлежность к партии "Украина - вперед!"

Киев. 13 мая. УНИАН. Претендент в кандидаты на должность городского головы Василькова Киевской области Валерий Попович призывает министра социальной политики Наталию Королевскую как лидера партии "Украина - вперед!" опровергнуть в суде его принадлежность к этой партии и предоставить таким образом возможность избираться в мэры.

Об этом Попович заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он объяснил, что еще 22 апреля написал заявление о выходе из партии, и это заявление было удовлетворено соответствующим образом.

По словам Поповича, он был выдвинут кандидатом в мэры Василькова как беспартийное лицо от партии "Единство", однако из-за фальсификации документа о том, что он якобы является членом партии "Украина - вперед!", Васильковская ТИК отказала в регистрации кандидатом.

"Я понимаю, что этот шаг - заказ власти, потому что по-другому отказать мне в регистрации нельзя. Я также понимаю, что сама Королевская не могла бы дать незаконное указание, а следовательно - это было указание свише. Учитывая это, я обращаюсь к Наталии Юрьевне: поручить своим помощникам в партии, подчиненным прийти сегодня в Окружной административный суд Киева, где рассматривается мое заявление на противоправные действия членов Васильковской ТИК, и представить официальное сообщение, что Попович не является членом партии Наталии Королевской "Украина - вперед!", - отметил он.

В свою очередь, представитель интересов Поповича в суде, адвокат Николай Недилько сообщил, что по факту подделки документов васильковская милиция открыла уголовное производство. "Но, учитывая опыт, мы прекрасно понимаем, что положительногоо результата из этого ожидать не приходится", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Окружной административный суд Киева начал рассмотрение жалобы на нерегистрацию Поповича кандидатом в мэры Василькова.