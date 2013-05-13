Украина представит инвесторам лучшие проекты в пяти отраслях в рамках Международного форума инвестиций и инноваций

Киев. 13 мая. УНИАН. Украина готова представить лучшие инвестиционные проекты в пяти отраслях народного хозяйства – топливно-энергетическом комплексе, АПК, образовании, ИТ-сфере и сфере инфраструктуры – в рамках проведения Международного форума инвестиций и инноваций, запланированного на 15-17 мая в Киеве и организованного Европейской экономической палатой по торговле, коммерции и промышленности в Украине (EEIG) при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава организационного комитета форума Евгений Кудрявцев.

«Участники форума обсудят отдельные проекты в разных отраслях экономики страны – ТЭК, АПК, инфраструктурные проекты (включая презентацию новых технологий в строительстве), проекты в ИТ–индустрии, а также проекты в образовании – в частности, будет представлен проект создания сети центров для детей дошкольного возраста», - сообщил Кудрявцев.

Он также обратил внимание, что программа форума составлена таким образом, чтобы его участники смогли обсудить как локальные нюансы сотрудничества государства и бизнеса в нашей стране и за ее пределами, так и стратегические вопросы – например, интеграционные перспективы Украины. В этой связи в рамках форума будет подписан меморандум о стратегическом развитии Украины.

Кроме того, гостям будет представлена разнообразная культурная программа - презентация коллекции скифского золота, дефиле украинских дизайнеров, презентация ювелирного дома и фотовыставка, а также Киевский бал, который, как ожидается, станет ежегодным.

«Нам необходимо восстановить статус-кво, когда об Украине узнали бы и позитивные вещи, а не только о том, что у нас есть Чернобыль, коррупция и т.д. Весь мир зафиксирует, что в Украине есть такая площадка», - сообщил на пресс-конференции Игорь Дидковский, глава попечительского совета EEIG.

В свою очередь президент EEIG Станислав Григорский подчеркнул, что участие в форуме подтвердили практически все приглашенные стороны.

«Подтвердили участие англичане, американцы, итальянцы и даже Иран. Приезжают люди, которым интересны наши предприятия - КрАЗ, Антонов, наш АПК», - сказал Григорский.

Как сообщал УНИАН, участниками Международного форума инвестиций и инноваций станут представители деловых кругов 40 стран мира, включая Украину. Как отмечал по этому поводу советник главы Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак, мероприятие тем и полезно, что организовано не властью, а экономической палатой, что определенно снимет любые барьеры на пути общения деловых людей друг с другом. А, кроме того, участие в таком форуме в значительной степени станет полезным для экономики страны и Киева, в частности.