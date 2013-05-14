В Киеве не хватает русскоязычных школ и классов — Колесниченко

Киев. 14 мая. УНИАН. Народный депутат Украины, председатель Совета Правозащитного общественного движения «Русскоязычная Украина» Вадим Колесниченко уверен, что количество русскоязычных школ и классов в Киеве нужно увеличить.

Об этом народный депутат сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

"В целом в Киеве на сегодняшний день работает 7 заведений (1,57% общего количества) с обучением на русском языке в 4-х районах: Голосеевском, Деснянском, Соломенском и Шевченковском", - отметил Колесниченко.

По его словам, в Киеве есть также 12 заведений, в которых школьников учат, как на русском так и на украинском языках. Однако, как отметил Колесниченко, такого количества заведений недостаточно, ведь спрос на русскоязычные классы среди родителей, которые хотят отдать своих детей в первые классы в этом году, намного больше. Так, он отметил, что по состоянию на апрель в гимназию №178 было подано 240 заявлений на 120 мест, в гимназию №153 было подано 173 заявления на 56 мест, в специализированную школу №135 — 70 заявлений на 50 мест, а в специализированную школу №57 по состоянию на апреля прием заявлений был прекращен.

Колесниченко отметил, что сегодня у него был разговор с министром образования Украины Дмитрием Табачником, который пообещал 15 мая провести встречу с родителями, которые не могут отдать своих детей на учебу в русскоязычные школы.