ТАСКОМБАНК внедрил новые депозитные программы для корпоративных клиентов

АО «ТАСКОМБАНК» внедрил две новые депозитные программы для корпоративных клиентов. Разработан счет со специальным режимом использования «Текущий+», который позволяет клиентам получать повышенные проценты от временно свободных денежных средств.



Также запущенна программа «Овернайт», которая предусматривает размещение денежных средств на одну ночь на депозитном счете с целью получения дополнительного дохода.



Обе программы реализованы в рамках Договора комплексного обслуживания корпоративных клиентов в АО «ТАСКОМБАНК», поэтому для подключения услуг необходимо лишь подписать соответствующее заявление на присоединение к его условиям. Это значительно сокращает время на оформление документов, а также позволяет клиенту управлять денежными средствами, размещая свободные денежные ресурсы на счету и возвращая их при необходимости.



По программе «Овернайт» возврат средств осуществляется автоматически на текущий счет клиента в ТАСКОМБАНКе до 12:00 часов по Киевскому времени на следующий банковский день, после внесения денежных средств на депозитный счет. Выплата начисленных процентов осуществляется одновременно с возвратом денежных средств. По программе «Текущий+» возврат средств осуществляется на следующий банковский день после запроса клиента. Выплата начисленных процентов осуществляется ежемесячно.



«Приоритетным направлением развития для ТАСКОМБАНКа является индивидуальный подход к каждому клиенту и разработка комплексных банковских услуг. Новые программы дают дополнительные возможности по управлению своими финансовыми ресурсами для наших корпоративных клиентов», - отметил Олег Поляк, Заместитель Председателя Правления АО «ТАСКОМБАНК».



АО «ТАСКОМБАНК»

• АО «ТАСКОМБАНК» было основано в 1989 году, в 2004 банк присоединился к финансово-промышленной группе «ТАС», с 2011 - занимает лидирующие позиции в 4-й группе банков по классификации НБУ.

• АО «ТАСКОМБАНК» имеет полную лицензию НБУ№ 84 от 25.10.2011 на проведение банковских операций на внутреннем и международном финансовых рынках.

• По состоянию на 01.04.2013 активы банка составляют 2 592,9млн. грн, объем кредитного портфель – 1 985,5 млн. грн, чистая прибыль Банка составила 36,1 млн. грн.