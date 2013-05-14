Более 11 тысяч украинцев против принятия закона о предотвращении дискриминации и готовы выйти на акции против гей-парада

Киев. 14 мая. УНИАН. Общественные организации собрали 11 тысяч 500 подписей украинцев, которые выступают против принятия законопроекта 2342 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине” и готовы выйти на акции протеста против проведения гей-парада в столице.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила вице-президент ВСОО “Украина для жизни” Елена Костырко.

Она сказала, что такое количество подписей удалось собрать в течение 8 дней во всех регионах Украины.

“Это подписи, какие мы подготовили для открытого письма к народным депутатам Украины, Президенту. 11 тысяч 500 украинцев заявляют о том, что они не соглашаются с принятием законопроекта 2342, который будто бы вводит понятие сексуальной дискриминации. Народ Украины заявляет решительно, что если депутаты, которых мы избирали, не услышат голос своего народа, мы готовы в 15 регионах Украины поднять восстание. Пройдут марши, манифестации, протесты. Вся Украина поднимется против данного законопроекта”, - сказала Костырко.

Она также подчеркнула, что люди требуют не допустить проведения в Киеве гей-парада и готовы выйти на акции протеста, в частности, в таких городах как Киев, Ирпень, Херсон, Сумы, Запорожье, Николаев, Ковель, Хмельницкий, Одесса, АР Крым, Симферополь, Львов, Днепропетровск, Винница, Житомир, в четырех городах Черниговской области, АР Крым и сейчас обсуждается вопрос проведения акции в городе Луганске.

Костырко также призвала к тому, чтобы “дискриминационный закон” был выставлен на общественное обсуждение.

В свою очередь, президент ВСОО “Молодежь! Общество! Власть!” Александр Зинченко сообщил, что 25 мая общественные организации, церкви, представители украинского казачества выйдут на центральную улицу столицы, чтобы не допустить проведения на ней гей-парада.

“Мы выходим на Крещатик и будем патрулировать. Мы выразим свою общественную позицию, которая пропагандирует правильный образ жизни”, - сказал Зинченко.

Также данный законопроект и проведение гей-парада в столице возмутили и Международную академию казачества. Как подчеркнул во время пресс-конференции президент ВСОО “Противодействие наркомании и наркокоррупции”, генерал-лейтенант Международной академии казачества Роман Трохин, казачество видит в качестве примера для подрастающего поколения полноценную, здоровую семью – мужчину и женщину.

“Стыд для нашего государства, что сегодня эта тема поднимается в нашей стране, что сегодня эту тему обсуждают на высших уровнях. Этого не должно быть. Гей-парады, однополые браки – это не норма, а моральное отклонение, извращение, грех. Я против этого и буду этому противостоять. Сегодня представители религиозных, общественных течений объединились для того, чтобы сказать этому миру, нашей стране, что украинцам не нужен гомосексуализм. Это противоречит христианским ценностям, нормам морали”, - сказал Трохин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, Верховная Рада Украины перенесла рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предупреждения и противодействия дискриминации в Украине. Также сегодня около 100 человек пикетировали парламент с требованием не принимать законопроект о противодействии дискриминации.

Справка УНИАН. В ВР зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения и противодействия дискриминации в Украине.

№ 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины.

№ 2342-1 подали в парламент народные депутаты Игорь Мирошниченко и Александр Мирный (оба от ВО «Свобода»).

Законопроект, внесенный в парламент Кабинетом министров, вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.

Авторы проекта закона № 2342-1 отмечают, что он является альтернативным правительственному.

В феврале этого года министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что закон о противодействия дискриминации станет частью реформ в рамках выполнения первой фазы Плана по либерализации визового режима с ЕС.