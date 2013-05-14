Украинские виноградари и виноделы призывают власти решить проблемы отрасли

Киев. 14 мая. УНИАН. Украинские виноградари и виноделы просят правительство и парламент уделить внимание основным проблемам отрасли, среди которых - отсутствие ощутимой государственной поддержки, дороговизна лицензии на оптовую продажу вина, стоимость которой составляет 500 тыс. грн и оплачивается производителями ежегодно, а также отсутствие свободного рынка земли.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы обращаемся к парламенту с просьбой решить актуальные вопросы. Это, во-первых, земельный вопрос. Второе - необходимо возобновить механизм государственной поддержки. И третье – решить вопрос с 500 тыс. грн лицензии, чтобы у нас в Украине было не 70 производителей вина, а 70 тысяч», - сказал начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Костенко.

По его словам, указанные проблемы не дают украинским виноградарям и виноделам в полной мере раскрыть свой потенциал и обеспечить страну достаточным количеством вина. По данным Костенко, в среднем на одного украинца приходится 4 литра вина отечественного производства в год, тогда как страна способна производить в 10 раз больше этого напитка.

По мнению винодела – собственника торговой марки «Колонист» Ивана Плачкова, особенно остро стоит для виноделов земельный вопрос. «У нас не будет хороших, качественных виноградников, даже если в три раза увеличить дотации, даже если отменить лицензию, пока не решим главный вопрос – это земля. Нельзя виноградники сажать на землю, арендованную на 5 лет, даже на 10, даже на 25. Те виноградники, которые садятся на арендованной земле на 25 лет, просто эксплуатируются, и через 25 лет они уже не нужны и их нужно выкорчевывать», - убежден Плачков.

По его словам, необходимо отменить мораторий на приватизацию земли под многолетними виноградниками и садами, так как выращивать хорошие виноградники, которые по европейским стандартам должны быть старше 25 лет, можно только на собственной земле.

Также первый заместитель генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко одной из существенных проблем отрасли назвал высокую акцизную ставку.

«Одним из важных факторов является акцизная политика. Во всех странах мира вино является продуктом питания и не относится к алкогольным напиткам. Таких акцизов, которые существуют в нашей стране, нет ни в одной стране мира. В странах Европы на игристые вина нулевая ставка, сухое вино - вообще неподакцизная продукция», - пояснил он.

Участники пресс-конференции уверены, что украинское вино не уступает по качеству европейскому, а сама отрасль является экономически перспективной, однако без государственной поддержки и решения указанных проблем отечественное виноградарство и виноделие не сможет перейти в фазу активного развития.

Справка УНИАН. По данным Госстата, производство виноматериалов в Украине в 2012 году составило более 23 млн декалитров, что на 8,1% меньше, чем в 2011 году. При этом на переработку в прошлом году поступило 329,6 тыс. тонн винограда различных сортов, что уступает показателю 2011 года на 6,9%.