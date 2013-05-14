Главу государства призывают отменить денежный залог для участия в президентских выборах

Киев. 14 мая. УНИАН. Регистрация кандидатов на пост Президента Украины должна проходить без внесения денежного залога.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил Алексей Щербина, которого в 2009 году не зарегистрировали кандидатом на пост главы государства.

Он отметил, что 26 апреля 2013 года обратился с письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу, в котором просит инициировать внесение изменений в закон о выборах Президента Украины.

“Не может быть такого отношения к кандидатам, как регистрация за деньги, да еще и достаточно большие. Поэтому я хочу предварительно предупредить всю власть, что нужно приводить закон о выборах Президента к требованиям Конституции”, - сказал он.

Щербина отметил, что его предложение заключается в том, чтобы ЦИК регистрировал всех, кто подает заявление на участие в президентских выборах, без денежного залога.

В то же время он предлагает ограничить список участников выборов Президента 10 кандидатами. В случае, если будет зарегистрировано более 10 кандидатов, ЦИК составляет список всех зарегистрированных и направляет его во все советы Украины для формирования “списка десяти”. В соответствии с предложением Щербины, на протяжении 15 дней после этого сельские, поселковые и городские советы должны определить из всех зарегистрированных 10 кандидатов, и подают свои предложения в соответствующий райсовет и ЦИК. Районные советы автоматически подсчитывают количество голосов и определяют 10 кандидатов (которые набрали наибольшее количество голосов в местных советах низшего уровня – УНИАН). Затем райсоветы сдают эти списки в областные советы, которые формируют областной список и подают его в ЦИК и в Верховную Раду. После этого ВР подсчитывает голоса областных советов и формирует обобщенный список десяти кандидатов на пост Президента Украины, набравших наибольшее количество голосов, для включения их в бюллетень для голосования и подает его в ЦИК, добавил Щербина.

Справка УНИАН. Согласно ст. 49 Закона Украины "О выборах Президента Украины", кандидат на пост главы государства вносит денежный залог. Залог вносится партией (партиями, которые входят в блок), выдвинувшей кандидата на пост Президента Украины, или кандидатом на пост Президента Украины в безналичном порядке на специальный счет ЦИК в размере два миллиона пятьсот тысяч гривен.