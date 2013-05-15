Смертность от меланомы снизится лишь после того, как 50% украинцев будут проинформированы об этом заболевании — Богомолец

Киев. 15 мая. УНИАН. Количество смертельных случаев от раков кожи и меланомы в Украине снизится лишь после того, как 50% населения будет иметь информацию об этом заболевании и при необходимости проходить обследование.

Об этом заслуженный врач Украины, генеральный директор Института дерматологии и косметологии Ольга Богомолец заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Можно ли уже оценить уменьшение уровня смертности от меланомы? Могу сказать, что его можно ожидать лишь тогда, когда будет проинформировано и мотивировано 50% взрослого населения Украины, 90% из которых будут женщины", - сказала Богомолец.

Она объяснила, что по американской статистике первичное выявление меланомы в 80% случаев устанавливается в домашних условиях членами семьи, а не врачами, при этом меланому в 9-ти из 10-ти случаев выявляют именно женщины.

Богомолец заметила, что таким образом одна социально сознательная женщина несет ответственность как минимум за пять членов своей семьи, поэтому сегодня очень важно повышать информированность женщин об этом заболевании.

Она отметила, что в Украине фиксируется значительное увеличение числа случаев заболеваемости меланомой, поскольку все чаще начали выявлять опухоли, однако во многих случаях болезнь диагностируется несвоевременно.

По убеждению Богомолец, уровень осведомленности граждан о раке кожи необходимо повышать. Богомолец подчеркнула, что по результатам пятилетней информационной кампании, уже 15% взрослого населения Украины знают об опасности меланомы и рака кожи.

Кроме того, в государстве постоянно проводятся мероприятия по повышению уровня квалификации врачей и информационные кампании.

Богомолец прибавила, что в последнее время выявлять меланомы начали учить также парикмахеров и косметологов.

"Просто рак кожи расположен на коже головы и лица в 80% пациентов, а меланомы у 26% мужчин выявляются на голове и у 56% женщин - на голенях", - отметила врач.

Напомним, с 13 по 19 мая в рамках Всеукраинской недели диагностики рака кожи все без исключения граждане Украины имеют возможность бесплатно обследоваться на наличие меланомы и немеланомных опухолей в более чем 700 государственных и частных клиниках.