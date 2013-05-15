Могилев убежден, что в День памяти жертв депортации никаких конфликтов в Крыму не возникнет

Киев. 15 мая. УНИАН. Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев убежден, что День памяти жертв депортации в Крыму пройдет спокойно, никаких конфликтов между участниками мероприятий не возникнет.

Об этом Могилев заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что, как председатель комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации, провел три совещания, в которых принимали участие представители всех общественно-политических сил, депортированных народов, в том числе и члены Меджлиса крымскотатарского народа.

“Крым привык к страшилкам перед началом курортного сезона. Одна из них – то, что у нас назревают этнополитические конфликты, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Крыму. Я вам скажу прямо – это откровенная ложь и инсинуация. Мы нашли полное взаимопонимание в этом вопрос. Я глубоко убежден, что этот день пройдет толерантно, нормально. Я призывал всех, что должно быть минимум политики в этом событии. Это память о трагических событиях того времени. Это день толерантности всех людей в Крыму. Я глубоко убежден, что День памяти жертв депортации пройдет без каких-либо конфликтов. Могу гарантировать, что будет все нормально”, - заявил Могилев.

Напомним, 18 мая в Крыму пройдут траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации.