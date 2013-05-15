Компания Inteco LTD сообщает об успешном завершении alfa-тестирования и начале beta-тестирования сервиса Skynell
Компания Inteco LTD сообщает об успешном завершении beta-тестировании сервиса Skynell.
На данный момент сервис Skynell включает в себя:
• crm-систему;
• международный каталог товаров и услуг;
• бесплатный конструктор интернет-магазинов.
Бесспорными преимуществами Skynell является:
• Бесплатность сервисов для представителей малого бизнеса и минимальная стоимость для представителей среднего бизнеса;
• Сохранность информации за счет «облачных решений»: информация распределена между различными серверами международных Дата Центров;
• Конфиденциальность информации используемой в рамках crm системы;
• Простота и понятность административных интерфейсов в crm-системе, каталоге компаний, конструкторе интернет магазинов.
По поводу начала beta-тестирования сервиса Skynell для всех зарегистрированных пользователей (существующих и новых) компания Inteco LTD объявляет о старте акции: весь функционал всех составляющих сервиса Skynell (crm, каталог товаров и услуг, конструктор сайтов) предоставляется абсолютно БЕСПЛАТНО до окончания акционного периода.
Время акционного периода показывает счетчик на сайте.
Ближайшими планами по развитию сервиса Skynell является:
1. Популяризации сервиса Skynell среди пользователей России, Украины и Белоруссии;
2. Получение feedback от пользователей crm-системы Skynell и совершенствования сервиса на основании полученных данных.