Авторы справочника "Верховная Рада VII созыва в лицах" заявляют, что реклама в издании появилась для покрытия расходов на печать

Киев. 16 мая. УНИАН. Авторы справочника "Верховная Рада VII созыва в лицах", который содержит фотографии и имена всех депутатов и бесплатно раздается в стенах парламента, утверждают, что реклама на страницах издания появилась исключительно для того, чтобы покрыть расходы на печать.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказала председатель ОО «Бюро перспективных исследований и инициатив» Юлия Синявская.

"Он издается уже 15 лет общественными организациями... Первые издания печатались на гранты общественных организаций, даже некоторые народные депутаты принимали участие в изданиях. Сейчас все последние издания издаются за счет средств, которые собирают рекламные агентства, размещая бренды, которые хотят показать свою рекламу. Рекламу, которую хочет, чтобы увидела их потенциальная аудитория — народные депутаты и власть", - сказала Синявская.

Она подчеркнула, что это не коммерческий проект, а проект общественных организаций и реклама в справочнике печатается исключительно для того, чтобы покрыть расходы на печать издания. Вместе с тем она отметила, что уже сегодня, во время презентации издания в парламенте они натолкнулись на критику отдельных людей из-за наличия на страницах справочника рекламы.

Синявская сказала, что справочник содержит фотографии народных депутатов, даты их рождение, округа или списки, по которым они попали в парламент, и должность на момент их избрания. Тираж справочника - 2 тысячи экземпляров, однако, как отметила Синявская, вскоре будет еще одно издание справочника с дополнительной информацией.