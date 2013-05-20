Доступная новинка Fly IQ238 Jazz – эксклюзивно в «Фокстроте»

Британская торговая марка Fly вывела на украинский рынок новый бюджетный смартфон Fly IQ238 Jazz. Аппарат представлен на эксклюзивных правах в торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». С 23 мая его цена составляет 699 гривен.

Это компактная и недорогая модель смартфона, которая поддерживает работу с двумя сим-картами. Смартфон Fly IQ238 Jazz подойдет для тех пользователей, кто хочет начать знакомство с операционной системой Android с недорогого и надежного аппарата, обладающего всеми необходимыми функциями для использования интернета и многочисленных приложений GooglePlay.

Смартфон Fly IQ238 Jazz работает на процессоре с частотой 1 ГГц под управлением операционной системы Android 2.3.5.

Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 1300 мАч. Встроенная память аппарата составляет 512 Мб (с возможностью расширения до 32Гб с помощью карты microSD). Оперативная память смартфона – 256 Мб.

Fly IQ238 Jazz оснащен 3,2-мегапиксельной камерой с разрешением 2048 х 1536. TFT дисплей диагональю 3,5 дюйма. имеет разрешение 320 х 480 пикселей.

Размеры смартфона: 115.0 x 61.0 x12.7 мм, а его вес - 110 гр. Новинка содержит два слота для SIM-карт. В аппарате есть Bluetooth 2.1 и Wi-Fi b/g/n. Также, присутствуют стандартный разъем для наушников 3,5 мм и FM радио.