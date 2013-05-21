Гендиректор «Параллели» вошла в ТОП-100 лучших топ-менеджеров Украины

Генеральный директор компании ООО «Параллель-М ЛТД» Елена Хилиенко вошла в рейтинг ТОП-100 лучших топ-менеджеров Украины, опубликованный «Инвестгазетой» в первом выпуске 2013 года. Глава компании «Параллель» заняла 28-ю позицию, более чем в два раза улучшив свой предыдущий результат (в рейтинге прошлого года она находилась на 64-ом месте). Рейтинг проводился по результатам работы украинских компаний в 2012 году, традиционно опираясь на основные операционные и финансовые результаты предприятий, наличие долгосрочной стратегии, крепкую репутацию на рынке и другие факторы, свидетельствующие об устойчивом развитии. Так, в 2012-м компания «Параллель» (http://www.parallel.ua/) увеличила чистую прибыль на 48% в сравнении с 2011 годом — до $7,4 млн., активы компании выросли на 10%, а выручка от реализации — на 26%. Компания в течение прошлого года открыла шесть новых АЗК и перебрендировала под ТМ «Параллель» 32 АЗК партнеров-джобберов.

Сеть автозаправочных комплексов под ТМ «Параллель» представлена преимущественно на Востоке нашей страны, при этом компания, попав в рейтинг, подтвердила свой статус одного из самых высокоэффективных бизнесов в масштабах всей Украины.

Примечательно, что как показывает практика, в подобных рейтингах присутствие представительниц прекрасного пола – большая редкость. Тем не менее, Елена Хилиенко смогла не только попасть в первую тридцатку ТОП-сотни, но и обойти практически всех представителей своей отрасли (в отраслевом рейтинге «Инвестгазеты» топ-менеджеров нефтегазовых компаний она заняла 2-е место).

«В 2013 году мы продолжим активный рост, при этом наши приоритеты – порядочность и качество – останутся неизменными. Мы будем развивать сопутствующие направления на территории АЗС — точки быстрого питания, диагностику авто, будут открываться новые автомоечные комплексы. Также приоритетной задачей остается повышение стандартов качества продукции и качества работы заправок», — заявила о планах на этот год генеральный директор «Параллели».

Справка

Рейтинг «ТОП-100» - специальный исследовательский проект «Инвестгазеты» - проводится уже шестнадцатый год и на сегодняшний день приобрёл статус высокого инструмента оценки как итогов работы компаний, так и репутации их руководителей. Целью проекта является сравнительная оценка деятельности руководителей предприятий основных отраслей экономики Украины, повышение открытости отечественных компаний, развитие корпоративной культуры. В экспертную группу рейтинга ТОП-100 входят сами же руководители, которые оценивают своих коллег.

ООО «Параллель-М ЛТД» - Сеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 117 АЗК, из них 36 АЗС являются джобберами компании, использующими бренд «Параллель» на основании соответствующего договора (20 АЗС компании «Донбасснефтепродукт» и 16 АЗС компании «Нефтепромторг»). Также «Параллель» использует торговую марку «Гефест» в Запорожской области и АР Крым (всего 2 АЗС) и торговую марку PitStop в г. Донецке (1 АЗК), еще 12 АЗС компаний «Донбасснефтепродукт» (8) и «Нефтепромторг» (4) реализуют топливо компании «Параллель» в сети своих АЗС.

Бренд «Параллель» сегодня представлен в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Компания «Параллель» в 2012 году стала членом Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров с целью внедрять принципы Всемирной топливной хартии в Украине.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.